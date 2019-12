Banco Sabadell reduce en 15 toneladas el uso de papel en dos años

Banco Sabadell disminuyó en 15 toneladas el uso de papel entre 2016 y 2018. Hoy el 100% de residuos de papel que generan todas las instalaciones de la entidad en España se destinan a procesos de reciclaje. Una prueba del compromiso del banco con el medio ambiente.

En paralelo a este descenso, se ha incrementado el empleo de papel reciclado, de producción sin cloro FSC y con certificación Ángel Azul y Etiqueta Ecológica Europea. Si en 2017 su consumo en oficinas y centros corporativos solo representaba el 9%, en 2018 este porcentaje se elevó hasta el 52%. Por consiguiente, más de la mitad del papel que se utiliza es reciclado y el 100% de residuos de papel que genera al banco se destinan a gestores autorizados en reciclaje. La Dirección de Servicios Generales está impulsando este proceso de cambio con el fin de que toda la plantilla ejerza el consumo responsable.

Medidas clave

Los motivos de la disminución en el uso del papel son fruto de la aplicación de un conjunto de medidas como el desarrollo del servicio de 24 horas para clientes a través de canales remotos y plataformas digitales; el empleo de tabletas y sistemas digitales en oficinas que permiten la captura de la firma del cliente y suprimen el uso de papeles preimpresos, y que todas las impresoras de la entidad imprimen por defecto a doble cara, entre otras soluciones.

Por otro lado, los centros corporativos y oficinas de Banco Sabadell cuentan con sistemas de recogida selectiva de envases, materia orgánica y pilas. Asimismo, la entidad efectúa con Ricoh y con el programa HP Planet Partners la recogida y reutilización de tóneres usados y gestiona sus residuos tecnológicos a través de gestores autorizados.

La entidad, comprometida con la sostenibilidad

Banco Sabadell se convirtió en septiembre en uno de los signatarios fundadores de los principios de banca responsable de la ONU. Además, Banco Sabadell también ha firmado los Principles for Responsible Investment, los Principios de Ecuador y publica información siguiendo los estándares internacionales de GRI's Sustainability Reporting Standards, entre otros. A nivel institucional, Banco Sabadell forma parte de diversas iniciativas, tanto nacionales como internacionales, tales como el Comité de Sostenibilidad de la AEB, Barcelona Centro Financiero Europeo (que a su vez está incluido en International Network of Financial Center for Sustainability). Además, el banco adapta el negocio y los equipos a este nuevo vector, el de la economía sostenible, buscando soluciones para los clientes, productos de ahorro, mecanismo de inversión, etcétera.