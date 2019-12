Paro en Bonnysa por retrasos en la nómina de noviembre

Más de sesenta trabajadores de la empresa alicantina del sector agroalimentarios Bonnysa realizaron ayer una huelga por el retraso en el pago de la nómina, especialmente por el fraccionamiento del abono de la del mes noviembre, según el sindicato CC OO, que aseguró que «la escasa información sobre este hecho ha creado incertidumbre entre la plantilla». Esta consta de más de 2.400 personas entre Alicante, Canarias y Murcia. El pasado mes, Bonnyssa abonó el 40% del salario de noviembre a todos sus trabajadores, por lo que queda el abono del 60% restante. "Nos dijeron que lo harían esta semana, pero si lo hacen el viernes no lo cobraremos hasta la siguiente", según añadieron las mismas fuentes del sindicato CC OO. Los trabajadores "sabemos que el pago está garantizado, pero esta situación no nos da la seguridad de que no se vuelva a producir", señalaba el sindicato, que ha pedido una reunión con el área de Recursos Humanos de la empresa.

Por su parte, la compañía Bonnysa informó de que «por primera vez en nuestra historia se ha cambiado la estacionalidad de las plantaciones, lo que ha ocasionado un retraso de la producción». La firma sí aseguró que se comunicó «en su de debido tiempo de un fraccionamiento excepcional del pago de noviembre" y añadió que la cuantía pendiente de abonar "quedará satisfecha en esta semana».