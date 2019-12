La Costa Blanca cierra el último puente festivo del año con una ocupación turística del 80%

La combinación del buen tiempo -tras el paso de la gota fría vuelve el anticiclón y se esperan máximas de 21 grados en la franja costera a partir de mañana viernes-, y el hecho de que el lunes 9 es festivo en muchas comunidades autónomas, entre ellas Madrid (Virgen de la Almudena), va a posibilitar que el sector turístico de la Costa Blanca cierre el último «puente» del año con una ocupación media del 80%, y puntas del 90% en Benidorm y del 85% en la ciudad de Alicante. Entre hoteles y restaurante el volumen de negocio rondará los 15 millones de euros entre el viernes (Día de la Constitución) y el domingo. Un puente básicamente nutrido por turistas españoles.

Las lluvias que han acompañado a los turistas hasta ayer miércoles desaparecen por completo y dan paso a unos días que, incluso, invitarán a dar un paseo por la playa. «El puente ya se presentaba con buenas impresiones al ser de cuatro días en Madrid y debido a que no ha habido cancelaciones por la gota fría. Ahora mismo, viendo las previsiones incluso creemos que podemos mejorar ocupación gracias a las reservas de última hora», subrayó ayer Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. El hecho de que ya haya empezado la temporada de nieve no restará tampoco visitantes. «El cliente de nieve tiene las reserva hechas con muchas semanas de antelación, no nos afecta», aseveró Puche.

En Benidorm, el gran destino turístico de la Costa Blanca, las previsiones también son optimistas, según apuntó ayer Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. «Nuestra media prevista de ocupación es del 90% y es un puente que este año cae muy bien porque es festivo el viernes y el domingo, lo que amplía los días y, además, permite recuperar los últimos días de noviembre y primeros de diciembre que suelen ser flojos, al igual que las dos semanas previas a la Navidad, cuando se vuelven a registrar buenas ocupaciones.

Por otro lado, según los datos recabados por BigDataHosbec, la ocupación hotelera en Benidorm fue del 78,3% durante la segunda quincena de noviembre de 2019, lo que supone un descenso de tan sólo 0,3 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El turismo nacional representa un 47,7% del total del mercado turístico de Benidorm, aunque se observa una tendencia descendente en el número de pernoctaciones (8%) motivada sobre todo por la falta de consolidación del programa Imserso, que todavía no ha alcanzado el nivel de reservas y clientes óptimo para esta época del año. El mercado británico registró un leve descenso en el número de pernoctaciones, pero se mantiene como el primer mercado extranjero en importancia durante la quincena, suponiendo un 40,8% de la cuota total de procedencias.



Promoción

Por otro lado, Turisme Comunitat Valenciana ha presentado esta semana en la feria International Luxury Travel Market la oferta de turismo de lujo para promocionar su potencial como destino premium. Se trata de un certamen de turismo de alto nivel, el mayor de Europa, que se celebra en la ciudad francesa de Cannes desde el 2 al 5 de diciembre. La feria está orientada en exclusiva a profesionales del sector turismo de alta gama.