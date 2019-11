Valerio dice que ya se trabaja en un sistema de cotización de autónomos en línea con la OCDE

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó ayer que el Gobierno está trabajando en un sistema de cotización por ingresos reales en línea con lo que marcaba la OCDE en el informe que publicó el día anterior en el que recomendaba que los autónomos pagasen sus contribuciones en arreglo a sus ingresos reales y no a los declarados.

Valerio recordó que el año pasado se aprobó un Real Decreto en el que se incluía el compromiso de crear este sistema especial de cotización por ingresos reales para los trabajadores que están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y donde se aprobó que los autónomos tuviesen más proyección social a cambio de cotizar todos «un poco más». Este sistema no sería voluntario y los trabajadores por cuenta propia no podrían elegir su cotización, ya que, según explicó la ministra Magdalena Valerio, los cotizantes del Régimen General no eligen su base de cotización, puesto que va en función de los tramos de retribución.