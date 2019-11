Planeta Huerto amplía sus instalaciones y el área de logística para impulsar su crecimiento

Planeta Huerto, supermercado ecológico online con sello alicantino, se encuentra en pleno periodo de crecimiento, «aumentando la facturación, con proyectos ambiciosos y más recursos», según destacaba el CEO de la startup, Pablo Sánchez, que junto a su hermano Alfonso crearon en el año 2011 esta exitosa empresa. El pasado año, pese a que incrementaron la facturación, al pasar de los 7,4 millones de 2017 a los 9,3 millones de 2018, generaron unas pérdidas de 374.000 euros, según las cuentas individuales correspondientes al pasado ejercicio depositadas en el Registro.

Fue justo a finales de 2018 cuando Planeta Huerto fue comprada al 100% por Carrefour, a través de su filial Greenweez. Una operación que, también, permitió a la startup alicantina lograr recursos, según Pablo Sánchez, para poder afrontar nuevos proyectos estratégicos y ampliar mercados. El directivo, además, atribuía las pérdidas de 2018 a que se realizó una «fuerte inversión» para ampliar las instalaciones y todo el área logística, además del personal, aunque no cuantificó el montante. El directivo de Planeta Huerto concretó que, ahora, la startup cuenta con unas nuevas instalaciones dentro de unos terrenos de 7.000 metros cuadrados en San Vicente del Raspeig, frente a los 2.000 metros cuadrados que antes ocupaban en Bacarot, además de la transformación del área de logística y del aumento de la plantilla, que se ha duplicado. Ha pasado de los 40 trabajadores de hace un año a los 80 actuales.

Igualmente, Pablo Sánchez avanzó que las previsiones para los próximos años son de crecimiento sostenido. Ya en un solo ejercicio casi han duplicado el número de clientes. Si cuando se conoció la operación de compra por parte de Carrefour, Planeta Huerto tenía 250.000 clientes, ahora la cifra está cercana a los 500.000. Unos compradores online que, fundamentalmente, se encuentran en España y Portugal, donde es un referente del sector. No obstante, la firma tiene planes de expansión a otros mercados que no quiso desvelar. No será el caso de Francia, un territorio cubierto ampliamente por Greenweez, la filial de la multinacional francesa Carrefour. Greenweez se fundó en 2008 y es líder en Europa de la venta online de productos ecológicos. En 2016 la compró Carrefour.

Tal y como se anunció cuando la operación de compra, los hermanos Sánchez mantienen independencia de la dirección, el equipo, la sede y su marca, a pesar de los cambios en el accionariado. El objetivo era colaborar y «aportar cada vez más valor a los clientes», según se dijo entonces. La compra entraba dentro de la estrategia de Greenweez para consolidar su posición como líder en venta online de productos «eco».

«Cero Basura»



Planeta Huerto cuenta con más de 35.000 referencias. Fundamentalmente, sus dos grandes especialidades son los productos de alimentación o de cosmética ecológicos y el huerto en casa, que tienen una gran demanda. Pero una de las tendencias más actuales son los denominados «Zero Waste» («Cero Basura»): productos como bolsas reutilizables para el pan; cepillos de dientes de bambú y nylon; o pasta de dientes y geles sólidos para evitar envases de plástico.