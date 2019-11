El turrón afronta la campaña con optimismo: más ventas y con el objetivo de llegar a los 200 millones

El sector esquiva la inestabilidad internacional y se salva de la subida arancelaria de su principal cliente exterior, que es Estados Unidos.

El sector turronero de Xixona afronta las semanas decisivas de la campaña navideña con buenas perspectivas. El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante prevé un aumento de las ventas de estos dulces de en torno al 2%, a tenor del ritmo que se llevan de expedición de etiquetas. Es decir, que las empresas xixonencas rondarán una facturación de unos 200 millones de euros solo con sus dulces protegidos, al margen de otras variedades.

El presidente del Consejo Regulador y de la empresa de Antiu Xixona, César Soler, que ha tomado el testigo de José Enrique Garrigós al frente de la entidad tras su muerte el pasado verano, explica que «la campaña va bien, tenemos perspectivas de aumentar las ventas en torno a un 2%, pese a la inestabilidad nacional e internacional. Las exportaciones han crecido ligeramente y el mercado nacional sigue también mejorando sus resultados».

Soler destaca las buenas cifras en el exterior a pesar de la difícil coyuntura, de la que por ahora ha salido indemne el sector. «Estamos siguiendo muy de cerca las noticias y que el turrón no esté en la lista de nuevos aranceles de EE UU nos alegra mucho, ya que se trata de unas medidas completamente injustas que nos hubieran penalizado mucho con nuestro principal cliente exterior». Y es que el turrón no figura entre los productos agroalimentarios a los que EE UU ha incrementado los aranceles a varios países de la UE, entre ellos España, tras un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor de EE UU por subsidios ilegales del fabricante de aviones europeo Airbus. Esto, de cualquier forma, no habría afectado a la presente campaña, pero sí a la de 2021, ya que la exportaciones se cierran en julio.

Por su parte, la UE ha descartado imponer como respuesta a EE UU nuevos aranceles a la almendra norteamericana, lo que a su vez habría provocado un encarecimiento de la nacional y, por tanto, un problema para los turroneros con su principal materia prima. Del mismo modo también recuerda la importancia de que China haya reconocido este año las indicaciones protegidas de Jijona y Turrón de Alicante, ya que «para el Consejo Regulador es vital seguir ampliando esta protección, que se suma a las recientes de Canadá y Japón», indica.

Tendencias



En cuanto a tendencias y nuevos productos, Soler resalta que «Jijona es un sector muy tradicional, pero, a su vez, muy innovador, no paramos de sacar nuevos productos para desestacionalizar el turrón, y seguimos como en los últimos años con la adaptación de formatos, las líneas sin azúcar, porciones, adaptándonos a nuevos consumidores como familias monoparentales, etcétera».

De los turrones de Jijona (blando) y Alicante (duro) se fabrican unas 4.600 toneladas, que se reparten a partes iguales entre estas dos variedades. Esto se traduce en 22 millones de tabletas, a las que hay que añadir otros 50 millones de tabletas de otras variedades no protegidas de turrones. Un sector crucial para Xixona y su comarca que da empleo directo a 1.400 personas durante los meses de la campaña, que arranca en julio, pero que es a partir de septiembre cuando funciona a toda máquina para endulzar la Navidad en toda España.

XI Feria de Navidad



El sector turronero tiene dentro de dos semanas su gran cita anual con los clientes. Se trata de la Feria de Navidad, que cumple 11 años de exitosa vida y que reunirá, coincidiendo con el puente de la Constitución, del 5 al 8 de diciembre, a un centenar de expositores. Y los grandes protagonistas serán los turrones y dulces navideños, junto con actividades, talleres, degustaciones, actuaciones y un amplio programa de actos dentro de un ambiente totalmente navideño al que el pasado año asistieron cerca de 80.000 personas.

La Gala del Turrón rendirá homenaje a José Enrique Garrigós con el Boixet d'Or



La XVIII Gala del Turrón que se celebrará el próximo jueves tendrá un homenaje póstumo muy especial. El Boixet d'Or, el tradicional galardón que el Consejo Regulador entrega cada año en sus instalaciones de Xixona durante esta velada, será para el desaparecido José Enrique Garrigós, presidente de la entidad durante 23 años. Un homenaje totalmente merecido, según explica su sucesor, César Soler, que tomó el relevo tras la muerte el pasado 12 de agosto, a sus 71 años, de un empresario fundamental en la defensa del turrón y la ampliación internacional de su protección.