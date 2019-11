Los promotores alertan sobre la falta de oferta para los jóvenes

n El hecho de que los precios de la vivienda sigan subiendo en la provincia no termina de tranquilizar ni a los promotores ni a los compradores. Los primeros porque no tienen demanda de compradores jóvenes y los segundos porque no hay oferta, y la que hay no se ajusta a sus carteras por la precariedad laboral y los bajos sueldos.

Para Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas, la tasación de los pisos demuestra fielmente la realidad del sector. «Las ventas de segundas residencias para extranjeros y españoles va moderadamente bien, aunque en los últimos meses haya habido también una pequeña desaceleración. El problema está en la construcción de primera residencia, la que demandan los jóvenes. Los planes de vivienda no están funcionando y ahora mismo se puede decir que el acceso a una primera vivienda está peor que hace 20 años. La Administración sola no puede resolver el problema como se está demostrando. Debe contar con la inicativa privada para encontrar fórmulas. Si no, habrá un problema».

La Conselleria de Vivienda y los promotores inmobiliarios han llegado a un acuerdo para que técnicos y urbanistas independientes -Colegio de Arquitectos- se puedan incorporar a los ayuntamientos para agilizar la licencias urbanísticas y, así, poder sacar suelo al mercado para la construcción de viviendas. El colapso administrativo que sufren muchas corporaciones municipales por falta de técnicos provoca que la aprobación de los planes y licencias se dilate incluso años, lo que ralentiza la construcción de vivienda nueva.

«Es un gran problema que muchos proyectos sigan bloqueados en los ayuntamientos por la falta de técnicos. Debiera arbitrarse un modelo parecido a las ITV de los coches y que técnicos o empresas independientes pudieran trabajar junto a la Administración para agilizar las licencias. De hecho, esta figura está contemplada en la Ley de Urbanismo pero no se ha acabado de poner en práctica. Confiamos en que pueda entrar en vigor el próximo enero», explicó Jesualdo Ros. Un precedente a tener en cuenta es el acuerdo que tiene el Ayuntamiento de Orihuela con arquitectos para desatascar el tapón administrativo.



Turismo residencial

Pablo Serna, consejero-delegado de TM, una de las promotoras líderes en la construcción de viviendas para el mercado de segunda residencia, subraya que «el año 2020 lo encaramos con prudencia por la situación nacional, pero más por el contexto político y económico mundial y europeo en particular. No obstante, queremos ser optimistas también y confiados por el excelente producto que tenemos y por el convencimiento del potencial de demanda que tiene el turismo residencial. Con un mercado de más de 500 millones de personasque viven a una distancia de entre dos y cuatro horas en avión, prudencia pero optimismo. Rusia y Polonia están funcionando muy bien».