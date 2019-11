¿Cómo distribuye Mercadona los productos en sus tiendas?

Las instalaciones del Club INFORMACIÓN acogen esta tarde a partir de las 18.30 horas la jornada «Logística y movilidad en la ciudad» en la que expertos de Mercadona, Seur, Fetrama y de la UA analizarán cómo ha evolucionado el sector y las tendencias de futuro.

Hablamos con Paco Roselló, coordinador de transporte y bloque logístico de Mercadona, y Armando Ortuño, profesor especialista en Logística y Transporte de la Universidad de Alicante, sobre su visión del sector y su influencia en las ciudades.

Paco Roselló, coordinador de transporte y bloque logístico de Mercadona

«La estrategia logística de Mercadona es transportar más con menos recursos»

Paco Roselló, de Mercadona.

- ¿Cuáles son los mayores cambios que ha experimentado el sector logístico en Mercadona?

Los cambios que experimentamos siempre están relacionados con los cambios que se realizan en la empresa. Por ejemplo, antes tratábamos a todos los productos como secos y hemos pasado a servirlos según su frescura. Esto ha supuesto una revolución en la Logística de Mercadona, ahora tenemos servicio diario a todas las tiendas, para garantizar la frescura de los productos perecederos. Listo para Comer, Sushi, Nuevo Modelo de Horno y de Carne. Cada cambio que vemos en las tiendas de Mercadona lleva una gran revolución en lo que no se ve como es la parte Logística.

- La medición y el análisis de tiempos y entregas es fundamental para un buen servicio de logística. ¿Ha logrado Mercadona ser más eficiente? ¿Cómo?

Es fundamental. Estamos en contacto permanente con los chóferes de los camiones en ruta hacia las tiendas que nos informan si se produce cualquier retraso. A partir de ahí, tratamos de averiguar qué ha pasado y buscar soluciones.

Somos muy exigentes en el cumplimiento de horarios. Tenemos varios indicadores de gestión para medir el transporte y uno de ellos es medir si el camión está siendo productivo a nivel horario. Esto se contrasta todas las semanas y si podemos mejorar ajustamos la ruta del camión.

- ¿Dónde existen mayores oportunidades de mejora?

En el aumento de la productividad, incorporando vehículos más grandes como el megatráiler. Desde San Isidro hemos incorporado seis megatráilers (tráiler 33 palets + remolque 18 palets) este año. De esta forma hacemos menos frecuencia de viajes, menos kilómetros y reducimos las emisiones. También en la Distribución Urbana, creo que es uno de los mayores retos a los que nos estamos enfrentando a diario y que está cambiando de forma radical debido al incremento del comercio online.

- ¿Cómo es la coordinación en Mercadona a la hora de anticipar y planificar la entrega en tienda?

Es un proceso crítico, ya que es cuando se da el pistoletazo de salida a toda la Logística. Hasta que no hay un pedido no hay entradas en los almacenes, ni palés que montar, ni camiones que organizar. El pedido es un reto diario. En Mercadona tenemos una gran ventaja y es que todos los días las tiendas reciben un camión o dos, según la venta. Al tener una frecuencia diaria es más sencillo, más rutinario, pero no siempre acertamos.

- ¿Qué papel juega la colaboración con la Administración en la mejora de la eficiencia de la cadena de suministro?

Hemos trabajado con los ayuntamientos, y también de la mano de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, y gracias a este trabajo podemos servir más de 700 supermercados en toda la cadena por la noche cuando no hay tráfico, evitando congestión, y siendo muy exigentes con los métodos para no molestar a los vecinos. Además de reducir las emisiones de CO2. El papel de la administración es fundamental para poder fijar la mejor ruta urbana, y la mejor zona de descarga con los permisos y licencias necesarios.

- ¿Qué líneas sigue Mercadona en cuanto a sostenibilidad?

Desde un punto de vista logístico, trabajamos en tres grandes puntos como son la optimización logística (hacer más con menos), el ahorro energético y la gestión responsable de residuos. Todos nuestros vehículos para el servicio de las tiendas cumplen con los estándares más exigentes en materia de emisiones – Norma Euro 6 C.

Además hemos incorporado 54 camiones propulsados a gas, contamos con 18 megatráilers con una MMA de 60 toneladas de mercancías por viaje, hemos iniciado pruebas de un vehículo eléctrico para los repartos desde la Colmena de Valencia. Además tenemos previsto incorporar 4 camiones propulsados a gas natural a la flota del proyecto online.

Armando Ortuño, profesor especialista en Logística y Transporte de la Universidad de Alicante

«La tendencia es instalar puntos de recogida en los edificios para evitar las entregas fallidas»

Armando Ortuño, profesor especialista en Logística de la UA / INFORMACIÓN

- ¿Qué impacto tiene el sector de la logística y la distribución en el día a día de las ciudades?

Hay que tener en cuenta que entre el 8 y el 15% del tráfico urbano tiene que ver con la distribución. Pero su importancia e impacto no sólo es importante desde el punto de vista porcentual y del número de vehículos. Los medios de transporte utilizados por este sector requieren más espacio, por lo que generan un impacto mayor en restricción viaria y ocupación. Hablamos de vehículos muy grandes que generan dificultades al entrar en las ciudades.

En cuanto al impacto en los resultados económicos de las compañías, el 30% del coste de toda la cadena de suministro se producen en la última milla, es decir en las ciudades. De ahí la importancia de mejorar en eficiencia.

- ¿Qué medidas se están tomando, tanto desde el ámbito privado como público para mejorar la movilidad urbana teniendo en cuenta la distribución?

Las empresas privadas se están adaptando mejor y están avanzando más rápido a las nuevas necesidades. En el lado contrario, el sector público va más despacio, ya que rara vez se tratan los factores de la logística urbana en sus planes. No obstante, poco a poco empiezan a tener cabida y podemos hablar de algunas ciudades que están dando pasos en esta línea.

- ¿Podría citar algunos ejemplos?

Las restricciones al tráfico en las ciudades según el tipo de combustible aplicadas en Madrid (Madrid Central) sería uno de ellos. Esta medida, que se va a expandir a otras ciudades, está incentivando a las empresas a utilizar vehículos más eficientes gracias a las políticas públicas. Otro ejemplo interesante es el de la implantación de los carriles multiuso que facilitan que, como en Bilbao o Barcelona, los carriles de transporte público sean utilizados también para el transporte de mercancías. Esto podría aplicarse perfectamente en Alicante o Elche.

- ¿Qué tendencias ve en el sector de entregas a domicilio?

Este es el gran reto que existe hoy en día. El consumidor, por la influencia del comercio electrónico, quiere recibir el producto en casa, de una forma rápida y al menor coste. Para las empresas de logística este cambio en el consumidor supone un reto porque las entregas fallidas generan unos costes tremendos. Para reducir estos fallos en la entrega, la tendencia es instalar puntos de recogida o de conveniencia en los mismos edificios residenciales. El primer paso ha sido crear estos puntos en comercios de las ciudades y ahora va a ser llevarlos a los mismos hogares. Hay empresas que están empezando a alquilar plazas de trastero para poder hacer una distribución urbana más pegada al consumidor. Es lo que se denomina microhubs y ayudaría a reducir el número de entregas fallidas.