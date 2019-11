El buen gobierno como garantía de sostenibilidad de la empresa familiar

Deloitte considera que el buen gobierno corporativo supone una garantía de sostenibilidad de la empresa familiar, según asegura en un informe que ha presentado ante los empresarios familiares de la provincia en el marco en un acto organizado conjuntamente por la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa); el Fórum de Aefa y Deloitte. El informe de "Buen Gobierno Corporativo en Sociedades no Cotizadas" revela que el 39% de las empresas entrevistadas no aplica ningún mecanismo formal dedicado a la identificación y gestión de riesgos.

El encuentro ha tenido como eje conductor las acciones que pueden adoptar los empresarios para ser buenos propietarios familiares, y ha supuesto la clausura de la segunda edición de la Escuela de Accionistas, un foro con un formato práctico y participativo, liderado por Beatriz Martín, socia de Deloitte, y por Manuel Sánchez, gerente de Deloitte Legal, según han informado fuentes de Aefa.



Formación de las siguientes generaciones



La presidenta de Aefa, Maite Antón, ha iniciado el acto recordando que "la gestión y la propiedad están intrínsecamente unidas". Por tanto, "si la empresa continúa es porque ambas cuestiones se realizan adecuadamente, si no, desaparece". "Sabemos que las empresas se heredan, pero la capacidad de gestionar no", ha puntualizado. A pesar de que no todos los miembros de la familia pueden estar en la empresa, Antón insiste en que "es fundamental formarles para que adopten el papel de buen propietario y ejerzan un buen gobierno corporativo".

En la primera parte del encuentro el socio director de Deloitte, Juan Corberá, ha introducido las áreas abordadas en el estudio sobre gobierno corporativo, que se ha elaborado con una muestra de 120 empresas españolas no cotizadas que pertenecen a distintos sectores productivos. Las conclusiones del documento han sido explicadas por Marta Mate y Jorge Martín de Deloitte. Entre ellas destaca que entre las empresas participantes se ha producido un incremento en la implantación de prácticas de buen gobierno, siendo una prioridad para más de la mitad de ellas.



Ciberseguridad



La ciberseguridad escala posiciones en la agenda de los consejos de administración, aunque a pesar de este ascenso solo la mitad de las organizaciones entrevistadas cuentan con capacidades de monitorización las 24 horas del día. En relación con el grado de digitalización, según ha indicado Martín, destaca que la necesidad de mejorar la experiencia de los clientes ha impulsado esta área en las organizaciones, en las que "el 78% de ellas afirma contar con talento adecuado para abordar la transformación digital".

La segunda fase de la jornada ha consistido en una mesa redonda en la que han participado Luis Navarro (GET); Amparo Sempere (Maderas y chapas Blanquer); María Miñano (MGWines) y Sergio Gomez (Marjal). Los participantes han hablado sobre los órganos de gobierno existentes en sus organizaciones, los procedimientos para trasladar la cultura empresarial a las nuevas generaciones, las políticas retributivas, los criterios de incorporación para los nuevos familiares, entre otras cuestiones relativas a la empresa familiar.

Por su parte, el presidente del Forum de Aefa, Luis Navarro, ha defendido que se deben tratar de "quitar los temas emocionales cuando se lleva el reporte de la gestión a los propietarios" y ha recomendado que "la información sea fluida para evitar suspicacias innecesarias sobre la gestión". María Miñano ha subrayado que "la transición entre generaciones debe ser ordenada para que sea un modelo de éxito", mientras que Sergio Gómez ha puesto en valor la inclusión de asesores externos en el consejo de administración para profesionalizar los órganos directivos.

En esta misma línea, Amparo Sempere ha coincidido en subrayar la importancia de incorporar personas externas, que en el caso de su compañía se encargan de determinar el orden del día de los temas a tratar en los órganos corporativos.



Firma de nuevo convenio



Después de la jornada se ha suscrito un convenio entre Aefa y Deloitte para realizar la III Escuela de Accionistas durante 2020. El programa de esta nueva edición incluirá cuatro sesiones sobre la formación de los miembros de empresas familiares dinámicas, el conocimiento sobre el modelo de gobierno, las fórmulas de desvinculación del socio, así como la gestión de crisis en las empresas familiares. El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de Aefa, Maite Antón; el presidente del Fórum de Aefa, Luis Navarro, y la socia de Deloitte en Alicante, Beatriz Martín.