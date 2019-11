Ineca alerta de que en un año "apenas habrá margen para crear más empleo" en Alicante si sigue la incertidumbre

El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA) advierte de que si no se toman medidas por parte de las administraciones públicas y la actividad empresarial no repunta por la desaceleración de la economía y la inestabilidad política en España, "en un año no habrá casi margen para reducir más las cifras de paro o para crear más puestos de trabajo", según señalaba el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis. Además, tanto el presidente de la entidad, Rafael Ballester, como el vicepresidente primero, Antonio Fernández, hacían hincapié sobre la situación que, en el ámbito de la afiliación a la Seguridad Social, mantenían algunas comarcas de la provincia como El Comtat, el Alto y el Medio Vinalopó, que, pácticamente regsitran tasas 0 en creación de empleo en el segundo trimestre. "Comarcas que coinciden con zonas donde está implantada una parte de la industria de la provincia", apuntaron Ballester y Fernández.

Alicante cerró el segundo trimestre del año con 139.731 parados, que representaron 5.000 menos que en el trimestre anterior, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA) advierte de que pese al recorte del desempleo, hace tres años que, salvo en septiembre de 2017, la provincia mensualmente reduce en menor medida que la media nacional el número de desempleados registrados.

El dato del segundo trimestre situó el recorte en el 3,5%, mientras que a nivel estatal este se elevada al 4.5%. Y en lo que se refiere a la creación de empleo, el Informe de Coyuntura de Ineca refleja que en junio pasado se alcanzaron los 516.033 cotizantes en el régimen general de la Seguridad Social, "la cifra más elevada que ha registrado Alicante, al menos, en lo que llevamos de siglo XXI", subraya el informe.

No obstante, en los últimos siete meses, Alicante presenta menores incrementos que la media nacional, reduciendo el porcentaje de cotizantes hasta el 3,45% del total. Además, Francisco Llopis destacó que en los últimos tiempos "se aprecia cierto trasvase de afiliados del régimen general al de autónomos", precisamente, por ese menor ritmo en la creación de empleo en la reducción del paro que se detecta. "Para mantenerse en el mercado laboral, mucha gente opta por abrir un negocioc como autónomo", explicó.



Fuga de talento



Por otra parte, el Informe de Coyuntura de Ineca también advierte de otra "debilidad" en el marco económico de la provincia, como es la fuga de talento, centrándola en la movilidad de trabajadores cualificados, aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en las empresas. En los últimos cuatro años, más de 12.000 alicantinos, encuadrados en las categorías de directores de compañías, gerentes, técnicos o científicos, han salido de la provincia en busca de un empleo o mejorar en su desarrollo profesional, mientras que sólo han entrado 7.300. Para Ballester, es necesario "tomar medidas para retener ese latento". Y una de las variables que puede favorecer esta aspiración es la de mejorar los salarios en la provincia, "además de ofrecer otros atractivos, ya sean profesionales, culturales o de alojamiento, movilidad, colegios para los niños, para no solo retenerlo, sino también para atarer el nuevo que, sin duda, repercutirá mejorando los procesos productivos y la oferta comercial".

En este sentido, el presidente de Ineca sí pronosticó que la implantación del Distrito Digital en Alicante "puede hacer variar esta tendencia en el futuro; puede ser un termómetro, en ese sentido", añadió Ballester.



El ladrillo crece, pero menos



Por otra parte, el vicepresidente primero de la entidad y también presidente de la Asociación de Promotores de Alicante (Provia) , Antonio Fernández, señaló que el sector inmobiliario provincial también está notando los efectos de la desaceleración, avanzando a menores ritmos. Y aventuró que, aunque se seguirá creciendo, "el aumento no será del 10% como el del pasado año. Hay moderación en el sector", concluyó.