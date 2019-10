Quinton dispara un 40% sus beneficios gracias a su tónico para deportistas

El deporte le ha sentado muy bien a las cuentas de Laboratorios Quinton, la firma con sede en Cox especializada en la elaboración de productos con agua de mar microfiltrada. De acuerdo con las cuentas que la mercantil acaba de depositar en el Registro, la compañía de la familia Coll logró incrementar el año pasado un 11,3% su facturación, hasta los 5,7 millones de euros, y más de un 40% sus beneficios, que rozaron los 1,3 millones de euros. Un aumento que el director comercial de la firma, Gerardo Gómez, no duda en vincular con la consolidación en el mercado de su tónico para deportistas que, además de aportar por si sólo casi un 16% de todos los ingresos de la firma, también es uno de los productos que más margen le deja, lo que ha disparado la rentabilidad.

Un éxito comercial en el que también tiene mucho que ver el acuerdo que la compañía firmó hace dos años con el distribuidor irlandés Cellnutrition para la comercialización de sus productos en todo el mundo.

En este sentido, Gómez destaca la buena marcha que lograron las ventas de la compañía en Estados Unidos, donde duplicaron su facturación, y también el crecimiento que consiguieron en Rumanía. No obstante, su principal mercado sigue siendo Francia, que genera alrededor de un 30% del negocio. No en vano, hay que recordar que el origen de la firma es francés -su nombre oficial es Laboratoires Quinton- y no fue hasta 1996 cuando los Coll compraron la empresa y se trajeron la producción a la provincia. Por su parte, España supone el 22% de los ingresos anuales de la mercantil.

De cara a los próximos años, los responsables de la firma preparan el desembarco de sus productos en distintos países de Sudamérica -están tramitando las autorizaciones en Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Argentina-, y también quieren aumentar su presencia en todo el Sudeste asiático, donde ya están presentes en China, Malasia o Corea del Sur. También reforzarán su distribución en Estados Unidos. Además del citado tónico, la firma elabora diversas gamas de complementos alimenticios, productos sanitarios y cosméticos, todo a base de agua de mar.