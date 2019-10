Los desahucios por impago de alquileres descienden por primera vez en dos años

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un descenso del 6,6% en el segundo trimestre del año, lo que supone el primer descenso desde el segundo trimestre de 2017, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 32,9%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' del CGPJ, que muestra que el número de lanzamientos practicados durante el segundo trimestre de 2019 alcanzó la cifra de 14.756, lo que supone un descenso global del 14% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El 66,4% de ellos (9.802) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 25,79% (3.806) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 32,9%. De este modo, se acumulan 16 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

Por su parte, los desahucios por impago de alquiler retroceden un 6,6%, su primera bajada desde el segundo trimestre de 2017, cuando disminuyeron un 0,3%.

Cataluña, la región con más desahucios



Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.433, que representan el 23,3% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el abril y junio. Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad Valenciana (1.960) y Madrid (1.637).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.281, el 23,3% del total), seguida por Andalucía (1.336), Madrid (1.269) y Comunidad Valenciana (1.194).

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (934), seguida por la Comunidad Valenciana (694), Cataluña (689) y Murcia (311).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato "permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos". Además, explica que "el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado".

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 18.594, un 9,4% menos interanual. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento negativo (-12,1%).

Durante el segundo trimestre se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, un 46% menos interanual. La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, el 20,4% del total nacional; le siguieron Andalucía, con 740; la Comunidad Valenciana, con 538; Madrid, con 446; y Murcia, con 218.

Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan que en el segundo trimestre han ingresado 953 demandas, de las que se han resuelto 772. El mayor número de ellas (254, que representan el 26,7% del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (221), la Comunidad de Madrid (92) y la Comunidad Valenciana (90).