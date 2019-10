¿Qué podemos hacer para tener una buena jubilación?

«Cuando me jubile voy a comprar una caravana y a viajar por el mundo», «cuando nos jubilemos haremos un crucero», «cuando me jubile tendré el coche que siempre he querido»... Pensar en la jubilación es un tema que está la orden del día.

Según la séptima edición del informe Global Retirement Index (GRI) elaborado por Nataxis IM que mide cómo los países satisfacen de forma adecuada las expectativas, necesidades, metas y calidad económica de la jubilación. España se sitúa a la cola de los países con mejor calidad económica en la jubilación. Es más, las jubilaciones en España cada vez son más justas y eso asusta.

No existen dos futuros iguales. Pero tampoco existen dos presentes iguales. En Banco Sabadell ofrecen una amplia variedad de soluciones para llegar a la jubilación no sólo teniendo en cuenta las necesidades para el día de mañana, sino también pensando en todo lo que necesita hoy. Banco Sabadell es la única entidad financiera que ofrece distintos planes según el horizonte temporal de jubilación (2030, 2035, 2040, 2045) y según el perfil de riesgo del cliente (prudente, equilibrado y dinámico).

En la provincia de Alicante, a día de hoy, Banco Sabadell cuenta con casi 38.000 clientes que tienen activos sus planes de pensiones. Con un saldo de planes de pensiones que asciende a 369,1 millones de euros, un 0,65% más que el año pasado.

Planes de pensiones a la medida

Cuando se habla de Sabadell Planes de Futuro, se habla de planes de pensiones que se adaptan al cliente de forma automática. Así, a medida que se acerque a la jubilación, el riesgo de sus inversiones se irá regulando gradualmente hasta encontrar, en cada momento de su vida, el equilibrio perfecto entre tranquilidad y rentabilidad, teniendo en cuenta, además, su perfil de riesgo.

Indicado para clientes que no quieran una gestión activa de las inversiones de su plan, pues se va adaptando automáticamente.

Para las personas que no desean asumir un riesgo excesivo y desean participar de las revalorizaciones de las bolsas a medio y largo plazo está el BS Pentapensión.

Para aquellos que desean participar en mayor medida de la expectativa de rentabilidad de los mercados de renta variable a medio y largo plazo, el mejor plan es el BS Pensión 60.

Y para los que están dispuestos a asumir un mayor riesgo a corto plazo ante una buena perspectiva de rentabilidad a largo plazo, el BS Plan Renta Variable se adecúa a sus necesidades.

También está el Plan de Previsión Asegurado destinado al ahorro para la jubilación, con las mismas ventajas fiscales que los planes de pensiones, y con un tipo de interés garantizado que permite preservar el capital y asegurar la estabilidad, para clientes con un perfil inversor conservador.

Rentabilidad asegurada

Banco Sabadell tiene muy buenas rentabilidades en sus planes de pensiones. Todos los planes BS tienen rentabilidades positivas en lo que va de año, habiendo recuperado en gran parte las pérdidas del año pasado (mayor recuperación en los planes con mayor inversión en renta variable).

Además, los Planes Ciclo de Vida, de la gama dinámicos, los que tienen más componente de renta variable, se sitúan en las primeras posiciones del ranking respecto a la competencia.

Por otro lado están los incentivos, siempre muy competitivos, pudiendo llegar hasta el 4% con compromiso de permanencia de 7 años, que está en línea con la competencia. Las oficinas tienen autonomía para entregarlo y no están limitados por presupuesto.

Para conseguir el mejor plan y dormir tranquilo a la hora de pensar en el futuro y en la pensión que se quedará cuando uno se jubile, sólo hay que comparar y dejarse asesorar por Banco Sabadell para empezar a ahorrar y disfrutar ahora de la tranquilidad que tendremos cuando nos jubilemos.