Suavinex, Brixco Aitana y TM Grupo Inmobiliario reciben los premios de Aefa en un emotivo acto en Guardamar

La entrega de los premios anuales de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante ha estado esta mañana cargado de emoción por varios motivos y en distintos momentos de la gala, celebrada en Guardamar. Primero, por el reconocimiento a los premiados de su trayectoria empresarial. Los galardonados de este año han sido las empresas Suavinex, del sector de la puericultura ligera, que ha recibido el Premio Bankia; el Grupo Aitana (Brico Aitana), que ha recogido el Premio Diputación; la promotora y constructora TM Grupo Inmobiliario, que ha recibido el galardón de la Generalitat, de manos del presidente, Ximo Puig; y el empresario Clemente González, del Grupo Alibérico, al que se le ha entregado el Premio de Honor Manuel Peláez Castillo por parte de Carmen Robles, presidenta de la Fundación Manuel Peláez Castillo.

Segundo, porque Francisco Gómez presidía por última vez el acto de la entrega de los galardones antes de dejar el cargo en la asamblea del 25 de octubre en que dará el relevo a la vicepresidenta, Maite Antón, que es la única que ha presentado candidatura a las elecciones de la entidad.

Por su despedida y porque la gala se celebraba en su localidad natal, Gómez se ha sentido en distintos momentos del acto muy emocionado. Pero ello no le ha impedido realizar su discurso en esta gala reiterando las demandas más urgentes de la provincia y de los empresarios. Además de denunciar la infrafinanción de la Comunidad y de Alicante y de las reivindicaciones en materia de infraestructuras, Francisco Gómez ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que en la autonomía se suprima el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para impedir que las empresas, en este caso de carácter familiar, pueden verse abocadas al cierre por la elevada presión fiscal. Este ha sido su caballo de batalla durante gran parte de su presidencia, que ha durado dos mandatos. Una vez que la Generalitat se comprometido a ello, Gómez no desaprovechó la presencia del jefe del Consell, Ximo Puig para pedirle que "ahora no se retrase mucho su supresión".

Un guante que recogió Puig, replicándole en su intervención que "cumpliré mis compromisos, a pesar de las dificultades". Igualmente, el presidente reconoció la trayectoria de Francisco Gómez "en favor del asociacionismo empresarial y todo lo que se ha hecho en favor de unir. Porque es fundamental la unidad de los empresarios, como lo es la unidad de la Comunidad", ha añadido el presidnete.



Cheque de Aefa a Cruz Roja para los afectados por la gota fría



Pero, sin duda, a la emoción de los premiados y sus familias, a la del propio Gómez por el que ha sido el anticipo de su despedida antes de que deje el cargo en la asamblea del día 25, la emoción planeó durante todo el acto porque todos los intervinientes mostraron sus solidaridad con los ciudadanos de la Vega Baja, que en las semanas más recientes han sufrido los devastadores efectos de la gota fría. Aefa, de hecho, entregó a Cruz Roja un cheque de 26.000 euros recogidos entre sus asociados para distribuirlos entre los damnificados por la DANA. El cheque lo recogó el presidente de Cruz Roja en la provincia, Francisco Galvañ.



Línea del IVF para autónomos y microempresas de la Vega Baja



De forma parfalela, el jefe del Consell también anunció la apertura de una línea específica de financiación por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que autónomos y microempresas afectados por la DANA puedan acceder, con el aval de Afín SGR, a préstamos de entre 25.000 y 250.000 euros a un interés del 0% TAE. Puig ha subrayado que es "imprescindible" la colaboración de todas las administraciones para el renacer de la Vega Baja".

En el acto, al han asistido más de doscientas personas, han estado presentes también el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar; así como Carlos Aguilera, director corporativo de Negocio de Empresas de la Comunidad Valenciana y Murcia de Bankia; el presidente de la patronal autonómica CEV en Alicante, Perfecto Palacio; el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, y el presidente de La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, entre otros.