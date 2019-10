Ecisa ficha a Enrique Barreiro como nuevo presidente y consejero delegado

La constructora alicantina Ecisa apuesta definitivamente por la profesionalización de su estructura, tras la salida el pasado mes de junio de Manuel Peláez de su presidencia. Así, la compañía -donde el fondo qatarí Al Alfia ya ostenta la mayoría del accionariado- ha anunciado este jueves el fichaje de Enrique Barreiro Nogaledo como nuevo presidente y consejero delegado, un cargo que ocupa con efectos desde el pasado 2 de octubre de 2019.

La propia firma explica que "la decisión obedece a los cambios producidos en junio de este año en las responsabilidades del consejo de administración" y se produce "tras la búsqueda de un perfil profesional con experiencia, dilatado conocimiento en el sector y trayectoria en importantes empresas a nivel nacional e internacional".

En este sentido, Barreiro es un reconocido ejecutivo de negocios en los sectores de construcción, infraestructuras, ferrocarriles y energía. Entre otros, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en multinacionales como Abengoa o Isolux, y también es cofundador de varias empresas dedicadas a la energía. Es ingeniero industrial por el ICAI y MBA por el IESE.

Según fuentes de Ecisa, el objetivo de este nombramiento es facilitar "la continuidad de su nueva estrategia, que actualmente está centrada en la reorganización de la compañía con un modelo de negocio que incluye acciones de lanzamiento al mercado, gestión de riesgos, planificación y eficiencia en costes".

En este sentido, cabe recordar que, tras varios años volcada en el sector exterior, la constructura fundada por la familia Peláez ha decidido centrarse de nuevo en el mercado nacional para aprovechar la recuperación del sector inmobiliario. En el extranjero centrará su actividad en Argelia, una vez que Al Alfia ha asumido directamente la gestión de la filial que tenía en Qatar.

Ecisa cerró el pasado año con una facturación de 82,7 millones de euros, lo que supuso una importante caída con respecto a 2017 debido a su cambio de estrategia. Tuvo unas pérdidas de 25,6 millones, según sus cuentas consolidadas, que los socios compensaron con una inyección de capital de 23,3 millones. La empresa ha recibido el aval de la banca para implementar su nuevo plan de negocio.

Tras la incorportación de Enrique Barreiro, el consejo de administración de la firma queda de la siguiente manera: Johnny de Gouveia (presidente del consejo); Enrique Barreiro Nogaledo (presidente y consejero delegado), Enrique Peláez Robles (no ejecutivo), Manuel Peláez Robles (no ejecutivo); Sheikh Sultan bin Jassim Al Thani ( no ejecutivo), Yunus Karodia (no ejecutivo), José Abad Revenga (secretario del consejo de administración) y Gerardo Quero (invitado permanente).