El empresario hotelero nacido en Benidorm (1953), cuyo grupo «Port Hotels» gestiona casi 4.000 camas en cinco destinos de la provincia de Alicante, preside desde 2008 a los empresarios hoteleros de la Costa Blanca (HOSBEC), asociación empresarial que defiende los intereses del sector a nivel autonómico. Agrupación que en la actualidad resulta fundamental en el desarrollo de la política turística a nivel nacional y que es miembro de CEOE y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

- La Costa Blanca ha superado el 90% de la ocupación en agosto, ¿cómo ha ido septiembre?

Las previsiones anunciaban un «septiembre histórico», pero con todos los acontecimientos que se han ido sucediendo (Breixit, gota fría, retraso en la adjudicación de los viajes del IMSERSO, quiebra de Thomas Cook) seguro que nos hacen descender 2 ó 3 puntos en el cómputo global. De todos modos, la Costa Blanca y en particular la ciudad de Benidorm acabarán con unas cifras que serán reflejo de la buena situación en la que está el sector.

El sector turístico ha demostrado sobradamente su fortaleza superando todos los contratiempos sufridos en los últimos años.

Creo que se puede afirmar que para los europeos las vacaciones se han convertido en un gasto de primera necesidad.

- ¿Se puede afirmar que este 2019 será mejor que el año pasado?

Ya no lo tengo tan claro, será parecido, afirmación que viendo el panorama en el que nos movemos no está nada mal. A los acontecimientos antes mencionados hay que sumar las diferentes huelgas que se han sucedido en el sector del transporte y que claramente han hecho algo de daño.

- ¿Qué ha supuesto para la Costa Blanca la quiebra del turoperador Thomas Cook?

Afortunadamente el efecto de esta quiebra ha sido escaso en la provincia, nada que ver con otras zonas turísticas de España y del resto del mundo donde esta compañía tenía intereses.

De todos modos, en el sector turístico se debe tener en cuenta que el intermediario puede fallar en cualquier momento, pero el amor del cliente por el destino que elige suele prevalecer en casos como este y al final la situación tiende a normalizarse. Nuestra provincia tiene una conectividad especial con Reino Unido, son muchos años de relación y trato beneficioso para ambas partes.

- Una caída que parece ser se veía venir ¿teníamos los deberes hechos en la provincia?

Desde hace años la relación era muy escasa. Por lo que parece, este turoperador no ha sabido adaptar sus estructuras a las nuevas formas que tienen los clientes de contratar sus vacaciones.

- Como señala, se tiende hacia un modelo en el que el cliente contrata sus vacaciones de forma separada, alejándose de los antiguos paquetes que incluían viaje, hotel, excursiones... ¿cómo afecta al sector?

El mercado actual ofrece todo tipo de posibilidades, ya que sigue habiendo grandes firmas como TUI o Thomson que sacan al mercado este tipo de paquetes, conviviendo con el cliente que contrata de forma separada. En la actualidad se tiende a adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Además, se está dando una especialización por parte de estas compañías que ofertan hoteles exclusivos, especializándose en una oferta muy concreta, caso de los «hoteles adults only», con lo que tratan de crear valor añadido a sus ofertas turísticas.

- Otro tema candente es la previsible liberalización de la autopista A7, teniendo en cuenta la saturación que sufre la N-332 en estos momentos ¿cree suficiente esta medida o plantearía una ampliación a doble carril de esta carretera nacional?

En general, no se entiende nuestra posición, planteada siempre en pro de buscar el mayor comfort para nuestros visitantes.

Nuestras carreteras necesitan mejoras que permitan una mayor fluidez del tráfico. Hay determinadas zonas en las que hay grandes concentraciones de vehículos que generan importantes retenciones y atascos. Caso del acceso a nuestro aeropuerto que no termina de resolverse.

La realidad es que el número de vehículos no para de crecer en nuestra provincia y de que se van a crear nuevas zonas, como el centro comercial y la zona industrial de Benidorm, que van a generar grandes concentraciones.

Por todo ello, la ampliación de la carretera tendría que ser una realidad a corto plazo.

- Las nuevas tecnologías tienen cada vez un papel más importante¿cómo se adaptan los hoteles a estas novedades? Habitaciones domóticas, tablets...

En nuestro sector no se para de invertir en nuevas tecnologías que mejoren la calidad de la oferta y en buscar novedosas fórmulas que permitan preveer las necesidades de nuestros clientes y de rentabilizar mejor el negocio.

Sin duda, este es uno de los departamentos, en cuanto a recursos humanos, que más está creciendo y que en mayor medida lo hará en los próximos años.

- ¿Qué papel juega la financiación en el sector hotelero?

Estamos viviendo una época dorada. Hace unos años era impensable contar con una financiación al 0%. En estos momentos hay fondos de inversión que compran hoteles y edificios como inversión.

- Se habla muchos de diferentes tipos de huéspedes ¿Cuál es el perfil del huésped ideal?

El mejor es el que más paga, aunque sin olvidar que todos son importantes. De lo que no hay duda es de la especialización de los establecimientos evita problemas y fricciones entre los clientes.

Desde hace unos años Benidorm se ha reposicionado en la parte más alta de la oferta hotelera. Frecuentes han sido los establecimientos que han crecido en estrellas (Rosamar, Fenicia, Regente), así como las nuevas construcciones que se están realizando, tanto hoteles como apartamentos (Delfin Tower o los edificios de TM).

La Playa de Poniente de Benidorm está cambiando y en breve cambiará el «skyline» de la ciudad. Una zona que cuenta con el tan laureado Paseo Marítimo diseñado por Carlos Ferrater y Xavier Martí.

En cuanto a las numerosas obras que se están realizando, creo que van a crear una ciudad más amable para todos, residentes y visitantes.

Formación de manipuladores de alimentos: la asignatura pendiente

La higiene alimentaria para cualquier establecimiento de hostelería se encuentra entre sus máximas prioridades. Todo profesional, desde el dueño de un pequeño bar hasta el chef del restaurante de moda más encumbrado en la guía Michelin, es consciente de los riesgos de sufrir una toxiinfección alimentaria y de sus consecuencias: daños humanos, caída de prestigio del negocio, sanciones económicas€

Pero la gestión de esta materia no es sencilla. No es sólo tenerlo todo limpio, que también; has de controlar tu materia prima, organizar neveras, preparar y cocinar con antelación. Y un restaurante no es una fábrica. Hay pocas máquinas con muchos procesos «artesanales», hechos por personas, por cocineros y camareros.

Por ello, la formación en higiene de estos profesionales es fundamental y es la base de la gestión sanitaria de cualquier establecimiento. Y así lo reconoce la ley: la formación del manipulador es obligatoria y responsabilidad del empresario, que deberá garantizar la adecuada formación en higiene alimentaria arreglo a su actividad.

Sin embargo, algo está fallando en el sistema. En los últimos años se observa una ligera tendencia positiva en el número de brotes de toxiinfecciones alimentarias y podemos observar la coincidencia en el tiempo del cambio de tendencia (hasta entonces decreciente) con la desregulación de la actividad de formación en higiene para trabajadores de hostelería.

Tras la derogación en el año 2001 del famoso modelo de «carnés de manipulador» que impartía Sanidad (de gran arraigo popular hasta el punto de que veinte años después se sigue denominando así a la formación en higiene alimentaria), se pasó en 2010 a una completa desregulación. Y aparecieron las empresas de formación on-line, y los «carnés de manipulador a cinco euros».

Y volvemos al principio, ¿dónde está al fallo? Las empresas quieren cumplir la ley, pero están desinformadas. Creen que disponiendo de un papelito obtenido por internet donde conste que se hizo un curso de higiene en el año X es suficiente. Aquellas que han acudido a los CdTs o a organizaciones como HOSBEC para la formación de sus manipuladores sabe que tienen formación de calidad, pero no todo el monte es orégano.

Son las autoridades competentes las que tienen la capacidad de poner cierto orden en la materia. Nos hemos de concienciar que la formación es fundamental pero que, en un sector tan amplio y atomizado, dicha actividad debe estar claramente regulada, con normas claras, sencillas, estables y funcionales.

Catorce meses para adaptar los pagos on line en el sector hotelero

Durante todo el año 2019 mucho se ha hablado sobre la entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre medios de pago y el sistema de autenticación de usuario reforzado por doble factor. Esta nueva norma, ahora prorrogada, ha traído en jaque a una gran parte del sector hotelero cuyas transacciones on line son cada día más numerosas y en las que muchos de los operadores que intervienen en los procesos de reserva no tienen los sistemas preparados para esta nueva práctica.

La directiva PSD2 obliga, a partir del 14 de septiembre, a que cualquier transacción electrónica esté autenticada por un doble factor de verificación de identidad. Así, una reserva de hotel realizada a través de una web deberá utilizar dos de estos tres controles: algo que sólo el cliente sepa (como una contraseña o PIN), algo que sólo el cliente tenga (como un móvil) o algo físicamente inherente al cliente (como una huella, un iris o patrón biométrico).

El Banco de España se acoge a la moratoria de la directiva que exige mayor seguridad en los pagos con tarjetas.

Sin embargo, el Banco de España ha recogido la petición de numerosos colectivos, entre ellos el hotelero, y ha acordado para el territorio español una prórroga de 14 meses, por lo que será en noviembre de 2020 cuando todos los sistemas tengan que estar preparados.

La doble autenticación va a tener una especial incidencia en prácticas puramente hoteleras como la tarifa no reembolsable o los cargos por «no show», con especial complicación cuando sean participadas por terceros como las OTAS. Por ello, esta normativa va a suponer una revolución en el comportamiento de los consumidores. La doble autenticación va a ser exigida en cualquier proceso de reserva para poder garantizar la misma, incluso si se eligen fórmulas de pago en el propio establecimiento.

Sin duda, va a ser todo un reto para los próximos catorce meses.