Una provincia maltratada desde fuera y desde dentro

La provincia de Alicante tiene motivos más que suficientes para sentirse maltratada tanto por el Gobierno autonómico, como por el estatal. El déficit crónico de inversiones ha contribuido a cronificar la importante brecha que separa la renta per cápita local de la del resto del país, y las carencias en infraestructuras son más que evidentes. Sin embargo, la responsabilidad de esta situación no hay que buscarla únicamente en el exterior: la falta de cohesión y de un proyecto común dentro de la propia provincia también han contribuido a que su peso en los centros de decisión no haya sido el adecuado para defender con contundencia sus intereses.

Ésa es, a grandes rasgos, la conclusión a la que llegaron los participantes en la mesa redonda «La provincia de Alicante... en positivo, en negativo, injusticia o victimismo» que ayer organizó el Foro PROA en el Auditorio del Banco Sabadell. Un debate que, tras la presentación que corrió a cargo del secretario de la Unión Profesional de Alicante, Francisco Martín Irles, se encargó de moderar la vicepresidenta de la Asociación de la Empresa Familiar (Aefa), Maite Antón, y que contó como ponentes con el presidente de Ineca, Rafael Ballester; el director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan Ramón Gil; la vicerrectora de Investigación de la UA, Amparo Navarro; y el presidente de Uepal, Juan José Sellés.

El encargado de abrir fuego fue el también abogado urbanista Rafael Ballester, que puso de relieve la «singularidad» de Alicante, una provincia con una gran «heterogeneidad geográfica y demográfica», con muchos núcleos económicos muy potentes, con comarcas muy diversas y donde la capital no tiene el mismo peso que en otras demarcaciones. «Una provincia donde nos conocemos poco entre nosotros» y donde, a su juicio, no existe una verdadera agenda común, según se lamentó el presidente de Ineca. En suma, una diversidad que, si bien supone «una de nuestras fortalezas», también puede ser una debilidad, aseguró Ballester.

El reparto del dinero



Una debilidad que puede pesar mucho, sobre todo a la hora de reclamar un reparto justo del dinero público. En este sentido, recordó los distintos estudios que ha realizado el instituto que preside y que ponen de manifiesto la «infrafinanciación al cuadrado» que sufre Alicante en los Presupuestos Generales del Estado y en los autonómicos. Una falta de inversiones que contrasta con la realidad de una provincia con un 26% de tasa de riesgo de pobreza y que se sitúa en el puesto 37 entre las demarcaciones españolas en PIB per cápita, cuando en PIB total es la quinta. Eso sí, Ballester también dejó claro que no todo debe ser quejarse y apuntó las ventajas de sumar el importante «músculo» que por separado tienen las provincias de València y Alicante.

También consideró «más que justificadas» las quejas por el maltrato que sufre la provincia el director general de Contenidos de INFORMACIÓN, que se remontó a la creación del Estado de las autonomías para señalar que, mientras en otras regiones se intentó apaciguar las disputas internas repartiendo los organismos públicos -por ejemplo, en Murcia el parlamento está en Cartagena-, en la Comunidad se concentró todo el poder en València. Por eso, Juan Ramón Gil insistió en la necesidad de crear un «proyecto común» para la Comunidad y de establecer un «diálogo permanente» entre el Cap i casal y Alicante. Además, insistió en que el origen de los problemas no hay que buscarlos fuera y que, en buena medida, residen en la existencia en la provincia de una «sociedad civil muy frágil, que ha derivado en políticos muy débiles». En cualquier caso, destacó los avances que se han dado con el actual Consell, como la creación de la Conselleria de Innovación en Alicante.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad de Alicante puso a esta institución como un «caso de éxito de descentralización» ya que, como recordó, en su origen también tuvo que luchar contra las reticencias de los campus valencianos. Una institución que, sin embargo, ahora tiene un impacto en la economía local de más de 2.000 millones y ha conseguido colocar a 67 de sus científicos entre los más citados del país.

Despilfarro de talento



No obstante, Amparo Navarro no pudo evitar quejarse del reparto de los fondos autonómicos para investigación, al señalar que la UA tenía más éxito captando dinero en los programas estatales o, incluso, europeos que en los de la Comunidad Valenciana. Aún así, rechazó que los alicantinos deban sentirse «víctimas», ya que, según afirmó, este sentimiento indica una baja autoestima que hay que vencer. Navarro también se refirió a la financiación de las autonomías -«un tema que no tenemos resuelto en absoluto», aseguró- y señaló que «las desigualdades territoriales son un despilfarro de talento y de oportunidades».

En la misma línea que los anteriores, el presidente de Uepal también lamentó la falta de cohesión dentro de la propia provincia, con diferencias muy marcadas entre una zona norte que «mira hacia València y un sur más castellano». Eso sí, Sellés se mostró mucho más crítico que sus predecesores con la forma en la que se ha gestionado la Comunidad, empezando por la celebración de la fiesta autonómica el 9 d'Octubre -el día que Jaume I tomó la ciudad de València- en lugar de celebrar el día que se firmó el Tratado de Elche de 1305, que supuso la incorporación de los municipios del sur de Alicante al reino.

Del mismo modo, lamentó que mientras que toda la Comunidad ha remado para potenciar el Puerto de València como uno de los más importantes del país, no se haya hecho lo mismo con el aeropuerto de El Altet; o que el AVE tardara tres años más en llegar a Alicante que a la ciudad del Túria. Del mismo modo, reclamó un esfuerzo desde València para que se entienda la «idiosincrasia alicantina». «No tenemos por qué cambiar para que se nos quiera en la Comunidad Valenciana», defendió. No obstante, Sellés también rechazó que los alicantinos deban aceptar el papel de víctimas y abogó por buscar nexos de unión.

El acto se inició con un minuto de silencio por las víctimas mortales y los damnificados por la gota fría en la Vega Baja.

Un déficit inversor de casi 2.500 millones de euros



El presidente de Ineca, Rafael Ballester, recordó que, según los cálculos del «think tank» alicantino, el déficit inversor del Estado en la provincia desde el año 2008 ya suma cerca de 2.500 millones de euros, a los que hay que añadir alrededor de 270 millones de la Generalitat. Al respecto, la vicepresidenta de Aefa, Maite Antón señaló la necesidad de mejorar la representación provincial en los centros donde se toman las decisiones sobre estas inversiones.