El calzado de la provincia de Alicante se refuerza en Milán

Micam, la feria de calzado de Milán, cierra en la jornada de hoy sus puertas. Y lo hace con un balance final más que positivo para la mayoría de firmas que han participado en el escaparate italiano. Sólo un dato: de los 187 expositores españoles que participan en el certamen milanés, más de la mitad (95) tiene base en la provincia de Alicante. En concreto, 66 son de Elche, nueve de la zona de Elda y Petrer, y el resto de otros municipios alicantinos.

Las cifras, pues, corroboran la importancia que tiene esta feria para el calzado. Sin embargo, en una coyuntura como la actual, con la incertidumbre que acecha a la economía, y en un contexto de estancamiento de las exportaciones, para muchas firmas Milán no sólo era la cita más importante del circuito internacional para la industria zapatera de la provincia. También era una fórmula de tomar el pulso a la situación. Las expectativas iniciales, en cualquier caso, no eran precisamente halagüeñas. Sin embargo, al final, y a falta del balance definitivo, parece que ha sido una buena feria, ya no sólo a nivel de afluencia, sino también de operaciones. Algo en lo que coincidían empresas como Yokono, Hispanitas, Nordikas, Nens, Verbenas o Pikolinos. Empresas todas ellas de la provincia que este miércoles, en la jornada de clausura, han recibido la visita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del alcalde de Elche, Carlos González.

En este contexto, el jefe del Consell ha destacado la fortaleza y el dinamismo de la industria del calzado, algo que ha atribuido al diseño y a la creatividad de la industria. Ahora bien, por encima de todo, puso el acento en el compromiso del Gobierno valenciano a la hora de dar respaldo a este sector y, en concreto, en cuestiones tan importantes como la internacionalización, la innovación, la formación e incluso la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector y, en particular, y así lo subrayó Puig, las trabajadoras. Eso sí, no hubo mención específica para las aparadoras.

El presidente detalló que "ya hay un camino recorrido" en esta línea, en alusión a las ayudas a la industria que ha impulsado el Consell, los programas que se ofrecen en colaboración con Inescop e incluso las líneas de financiación específicas para el calzado que ofrece el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Unas cuestiones éstas a las que incorporó la intención de desarrollar "campañas a favor del componente saludable del calzado", según dijo de forma literial.

Mientras tanto, Carlos González celebró las buenas sensaciones que le transmitieron las empresas tanto en la tarde del martes como este miércoles, sobre todo porque "es un sector que contribuye a la creación de riqueza y empleo".