Opositar está en tu mano

¿Te has preguntado alguna vez cómo se consigue un puesto de trabajo fijo en un Ayuntamiento, una Consejería de tu Comunidad Autónoma, un Ministerio, un Juzgado, un Centro de Salud, un Colegio o Instituto Público, en Cuerpos de Seguridad? ¿Qué hay que hacer para trabajar en la Administración?





PARA EMPEZAR: requisitos

QUE NO SE TE PASE: la presentación de solicitudes

FUNDAMENTAL: la preparación

LA HORA DE LA VERDAD: celebración de exámenes

DEPENDE DE TI: tú también puedes trabajar en la Administración Pública



"Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad"

(Artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española)



Se deben cumplir una serie de requisitos, si los cumples puedes optar a las plazas que se convoquen, cabe destacar los siguientes:: se exige el título de Licenciatura/Grado (para Técnicos Superiores por ejemplo), Diplomatura o Grado (para Técnicos de Gestión) o Bachillerato (Administrativos) o ESO (por ejemplo, para Auxiliares Administrativos), también hay puestos para los que no se exige ninguna titulación (por ejemplo puestos de Subalternos).: la regla general es tener una edad mínima de 16 años, aunque en algunos casos como para policía se exige tener al menos 18 años.: lo habitual es no exceder la edad de jubilación.: en general tener nacionalidad española o de algún Estado de la Unión Europea.Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los Ministerios, las Universidades... publican en el Boletín Oficial respectivo su oferta de plazas vacantes, lo que se llama la "Oferta de Empleo Público". Después publican lo que se denomina la "Convocatoria", con la descripción de pruebas y programas para la selección de aspirantes y además se establece el(suele ser de 20 días). Una vez transcurrido este plazo, se publican las listas de personas admitidas para participar en las pruebas-exámenes, es decir, de quiénes podrán participar en la oposición.Tienes que saber que aprueban los mejor preparados, aunque a veces no se consigue a la primera.No es imprescindible partir con una buena base. "En ocasiones los alumnos han perdi¬do el hábito de estudio; sin embargo, la madurez, respon¬sabilidad y motivación por encontrar un trabajo estable, una mejora profesional o una reinserción laboral hace que lo consigan" señalan desde"Es muy importante la" continúan.En su opinión, aprueban quienes tienen constancia y fuerza de voluntad. Además, en estos momentos en que hay muchas oposiciones y muchas plazas (la Oferta de Empleo Público de 2019 ha sido la mayor en 10 años) las oportunidades para conseguirlo son mayores. También hay que tener en cuenta que hay más regularidad en las oposiciones por el elevado número de funcionarios que se jubilan cada año, por lo que las previsiones de Empleo Público son optimistas para los próximos años.Como regla general la primera prueba a la que hay que enfrentarse es unsobre el programa de temas.En función de la oposición a la que te presentes hay pruebas también específicas: ejercicios prácticos de informática, resolución de casos prácticos o preguntas abiertas, en algunos casos también, pruebas físicas y en las más difícilesoral o por escrito.Para aprobar los exámenes hay que superar la "nota de corte", que se establece en función de la dificultad de las preguntas y del nivel de los opositores por el Tribunal que califica.Ahora conoces algo más sobre cómo conseguir un trabajo al servicio de la sociedad. Si quieres saber más, ADAMS Formación , empresa que lleva más de 60 años preparando a opositores (ha ayudado a más de 50.000 aspirantes a conseguir su plaza fija) nos ha facilitado esta información.