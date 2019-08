"No aparecer en los primeros resultados de Google es como tener una tienda física en un callejón"

¿Te imaginas que millones de personas de todo el mundo encuentren tu tienda, tus productos o tus servicios con tan solo un click? Internet representa una enorme ventana al mundo para que tus clientes te encuentren y, de esta manera, potenciar tu negocio, sin embargo aparecer en los primeros resultados de Google no es tarea fácil.

Para ello, FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante, ha organizado para septiembre un taller gratuito de 2 días con el objetivo de que su alumnado aprenda a aumentar las ventas de su negocio por Internet. Y será Isidro Pérez, experto en Marketing Digital, quien imparta las clases de "Mercado y Venta Online", cuyos alumnos "van ser capaces de averiguar si existe mercado para su producto o servicio en Internet. Contarán con más información para tomar una mejor decisión de si comercializar o no sus productos o servicios en el canal online", explica el profesional.

Isidro Pérez ha impartido diferentes formaciones relacionadas con el Marketing Digital, las Redes Sociales y el diseño de sitios web con Wordpress

El experto asegura que "si después de hacer este taller, lo tienes claro y quieres triunfar con tu empresa vendiendo online seguro que necesitarás aparecer en Google. No aparecer en los primeros resultados de Google es como tener un tienda física espectacular pero ubicada en un callejón por el que no pasan apenas clientes, por mucha publicidad que hagamos, siempre funcionará mejor una tienda que esté en una calle comercial bien transitada."

Pérez reconoce que "Internet no es para todo tipo de negocios, pero sí que todos los negocios deberían darse la oportunidad de averiguar si su modelo de ventas es apto para comercializarse en Internet y quizás convertirse en un canal muy importante para su expansión económica."

Sin embargo, tampoco debemos obsesionarnos con la idea equivocada de que si nuestro negocio no está en Internet no existe. Como matiza el experto en Marketing, "Internet es un canal más para nuestro negocio, que podemos decidir trabajar o no, en función de nuestro público objetivo y el mercado al que nos dirigimos. Hay muchas empresas que no tienen presencia en Internet o su presencia es prácticamente nula y existen de maravilla, facturando millones de euros". Sin embargo, hay muchas empresas que deciden no estar, por su desconocimiento en este canal y pierden grandes oportunidades de negocio y crecimiento", añade Pérez.

Nuestra presencia en Internet debe ser profesional, bien trabajada y estructurada

Desde luego que si decidimos tener una presencia en el mundo virtual, esta debe ser potente, profesional, bien trabajada, estructurada, con una estrategia y plan de Marketing Online. "Hay que convertir nuestro sitio web en el cuartel general para toda la comunicación y la venta de nuestro negocio en Internet", afirma el profesional.

"Todos y cada uno de los negocios online más rentables, que conozco, tienen una página web muy bien trabajada, un modelo de comercialización optimizado, productos bien desarrollados con una imagen y contenidos profesionales".



Claves para potenciar la visibilidad de nuestra empresa en Internet

Isidro Pérez, quien lleva unos 10 años impartiendo formación en diferentes escuelas de negocio, universidades y centros de negocio, explica que una de las principales claves que los alumnos aprenderán en el taller de Mercado y Venta Online de FEMPA será detectar oportunidades en Internet para su negocio. Realizarán un análisis de Mercado Online, basándose en las palabras clave que supuestamente utilizan sus clientes potenciales en los principales buscadores de Internet, sobretodo Google.

Posteriormente tendrán que analizar si ese análisis de Mercado Online se cumple en sus objetivos de negocio y aprender de sus competidores, generando contenidos y productos que estén alineados con las búsquedas en Internet de sus clientes potenciales.



Fechas e inscripciones al taller de Mercado y Venta Online de FEMPA

El taller está dirigido a cualquier trabajador en activo y autónomos de cualquier empresa

Para realizar este taller no hace falta tener un conocimiento previo sobre el tema. Está dirigido a cualquier trabajador en activo y autónomos de cualquier empresa y de cualquier sector de actividad.

FEMPA ha programado 6 grupos diferentes con el objetivo de que todos los profesionales puedan tener acceso a la formación.

Grupo 1 - Sábados 7 y 14 de septiembre, de 09:00 a 14:00

Grupo 2 - Lunes 9 y 16 de septiembre, de 16:00 a 21:00

Grupo 3 - Martes 10 y 17 de septiembre, de 16:00 a 21:00

Grupo 4 - Miércoles 11 y 18 de septiembre, de 16:00 a 21:00

Grupo 5 - Jueves 12 y 19 de septiembre, de 16:00 a 21:00

Grupo 6 - Viernes 13 y 20 de septiembre, de 16:00 a 21:00

Para apuntarte al curso facilita tus datos a FEMPA en este enlace para que puedan contactar contigo lo antes posible. Recuerda indicar en qué grupo te interesa participar.

Cabe destaca que las plazas son limitadas y se reservan en función del orden de llegada de las inscripciones. Por lo que date prisa en los próximos días e inscríbete en este taller de FEMPA.