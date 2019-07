Continúa la apuesta de Suma por la calidad en el servicio

Suma Gestión Tributaria ha puesto al cobro en su 2º periodo voluntario que finaliza el 4 de octubre, los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (de naturaleza Urbana, Rústica y Características Especiales), el Impuesto sobre Actividades Económicas y de otros tributos municipales correspondientes a 139 ayuntamientos de la provincia y 30 Comunidades de Usuarios del Agua.

Para facilitar al máximo los trámites online, Suma mejora continuamente la experiencia de usuario de su web, siendo más rápida y sencilla de utilizar. El organismo tiene integrado el sistema Cl@ve en su web, lo que permite a los usuarios realizar sus trámites en la Sede Electrónica de forma mucho más rápida, segura, fácil y accesible, desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar.

Se han mejorado las facilidades de pago como son el fraccionamiento y el plan de pago personalizado. En este sentido, como proyecto innovador y de mejora en la Sede Electrónica, la Web del Organismo permite realizar todos los trámites, de forma autónoma por el propio contribuyente.

CHAT

Los usuarios tienen a su disposición un chat en la web de Suma, un servicio que ofrece respuesta inmediata a las consultas de los contribuyentes. Estas consultas a través del chat se pueden realizar en Castellano, Inglés y Valenciano.

REDES SOCIALES

Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación con una alta aceptación de los usuarios de perfil digital, con miles de consultas bien en público o privado a través del Facebook, Twitter o Messenger.

ASISTENCIA TELEFÓNICA

Los contribuyentes ya pueden realizar todas sus gestiones a través del Teléfono de Atención al Contribuyente (965 292 000), que funciona en un horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y presta servicio en castellano, valenciano, inglés, francés, alemán y ruso.

OFICINAS E ITINERANCIAS

La red territorial de Suma, se compone de 46 oficinas distribuidas por toda la provincia accesibles para todos los contribuyentes.

No obstante, además de su red de 46 oficinas en la provincia, durante todo el periodo de cobro, el organismo prestará un servicio de atención itinerante en los ayuntamientos de todos aquellos municipios donde no haya oficina para facilitar que los usuarios no tengan que desplazarse para realizar sus gestiones tributarias. Un servicio impulsado y comunicado en las redes sociales y en la web.

VIDEOS TUTORIALES

En la página web de Suma se han ampliado los vídeos tutoriales de SumaAcademy para solventar dudas y ayudar al contribuyente a realizar cualquier tipo de gestión que, además de estar en 6 idiomas, incluye versión en lenguaje de signos. Este servicio está disponible los 7 días de la semana, 24 horas al día. Actualmente el organismo dispone de más de 100 vídeos tutoriales siendo el referente en el ámbito tributario de España.

PUNTOS DE ATENCIÓN DIGITAL

Durante el periodo voluntario, en las oficinas tributarias se instalan 23 puntos de atención digital donde se asiste a los contribuyentes que quieran realizar sus trámites de forma digital, y se les forma en el uso de las herramientas digitales con el fin de que en lo sucesivo puedan realizar sus gestiones por sí mismos.

COMUNICACIÓN

Suma apuesta por una mayor comunicación a todos los niveles para llegar más y mejor a todos los perfiles de usuarios: SMS, correos electrónicos, redes sociales, comunicación y publicidad en distintos soportes y medios tanto tradicionales como online, etc.

IDIOMAS

Además de tener en la web, en el chat y en la atención telefónica, asistencia hasta en 6 idiomas, Suma dispone de un departamento especializado en la asistencia a los contribuyentes con este perfil, que está impulsando jornadas presenciales en las distintas localidades de la provincia en inglés y ruso.

CITA PREVIA

El servicio de cita previa, permite concertar día y hora para ser atendido en las Oficinas tributarias y realizar diversas gestiones, evitando las colas. Este sistema puede solicitarse a través de la web de suma y en el teléfono de atención al contribuyente.