La provincia de Alicante cierra junio con récord de empleo

El paro se reduce en 3.292 personas por el tirón de los servicios, aunque cae en todos los sectores

El mes de junio cumplió con su papel y anotó una nueva reducción del número de desempleados y la creación de hasta 7.177 nuevos puestos de trabajo en la provincia, lo que llevó las cifras de afiliación a su récord histórico para este periodo del año. En concreto, el número medio de cotizantes a la Seguridad Social en Alicante alcanzó las 676.262 personas, lo que supone la cifra más elevada de la serie histórica que publica este organismo para este mes. El anterior récord de un mes de junio se alcanzó en 2007, cuando había 674.121 personas dadas de alta en la provincia. El récord absoluto se alcanzó en julio de ese mismo año con 682.823 cotizantes. Otra cosas es, como apuntan los sindicatos, la calidad de ese empleo.

En cualquier caso, también cabe señalar que este máximo se logra a pesar de que la generación de empleo está perdiendo pulso. Así, por ejemplo, el citado incremento de 7.177 cotizandes durante el pasado junio fue menor que el registrado en el mismo mes de 2018.

Lo mismo ocurre con la reducción del paro. El número de desempleados registrados en las oficinas de Labora -antiguo Servef- se redujo en la provincia en 3.292 personas, hasta situar el número total de desocupados en 139.731. Sin duda, un dato positivo pero que es menor que el descenso del año pasado, cuando salieron de las listas del paro 3.880 personas y ya fue la menor caída de este indicador en los últimos siete año.

Por sectores, la mayor disminución del desempleo registrado se produjo en los servicios, con 2.310 parados menos, debido al tirón del turismo. No obstante, la caída fue generalizada en todas las actividades. Así, la industria anotó 491 parados menos; la construcción, 202; el colectivo de los que buscan su primer trabajo cayó en 278 personas y la agricultura anotó 11 desocupados menos. La diferencia entre el aumento de cotizantes y la caída del paro se debe a que muchos de los que se incorporan al mercado laboral no estaban registrados en las oficinas del servicio público de ocupación, ya sea porque habían agotado las prestaciones y decidieron no renovar o porque anteriormente no estaban en búsqueda activa de empleo.

Datos autonómicos

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 5.067 personas en junio (-1,42%) en la Comunidad Valenciana respecto al mes anterior, hasta un total de 351.330 desempleados.

En términos interanuales, el paro se ha reducido en 15.773 personas respecto al mes de junio de 2018, un 4,30% menos, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En el conjunto de España el número de parados se redujo en 63.805 desempleados en junio (-2,07%), su menor descenso en este mes desde 2009, cuando disminuyó en 55.250 personas. Tras el descenso de junio, el cuarto consecutivo, el volumen total de parados se ha situado en 3.015.686 desempleados, su nivel más bajo desde noviembre de 2008.