Paco Álvarez, cesado en la Conselleria de Economía por "viejo"

El director general de Economía, Paco Álvarez, se ha tomado bastante mal el final de su trayectoria dentro del Botànic. En un tuit publicado anoche, el economista achaca a su edad y a su carácter de independiente (no milita en Compromís, partido que controla la conselleria, con Rafa Climent al frente) su no continuidad en la nueva legislatura.





Aunque aún no ha sido publicado oficialmente en el DOGV se me ha notificado mi cese como director general de economía, por dos razones: no tengo carnet de partido...y soy viejo (73 años). Yo creía que a los altos cargos se les cesaba por no haber hecho bien su trabajo..."Aunque aún no ha sido publicado oficialmente en DOGV, se me ha notificado mi cese como director general de Economía, por dos razones: no tengo carnet de partido€ y soy viejo (73 años). Yo creía que a los altos cargos se les cesaba por no haber hecho bien su trabajo...".Francisco Álvarez, ex director general de la Bolsa de Valencia y exvicepresidente de la Bolsa de París, fue uno de los fichajes del exalcalde de Muro d'Alcoi, Rafa Climent, en su entrada en la cartera responsable de Economía. Álvarez es un firme defensor de la economía del bien común, y durante estos cuatro años se ha ocupado del "estudio y evaluación de la economía valenciana, de orientación, planificación y seguimiento de las políticas económicas generales y de competitividad sectoriales y territoriales, de gestión estadística, las relativas a la supervisión de mediación de seguros y reaseguros privados, así como la promoción del emprendimiento, cooperativismo y economía social, Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y los registros administrativos de entidades de economía social"."Además, establecerá las directrices generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias y promoverá los instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible, el cooperativismo y la economía social, que a tal fin se constituyan en coordinación con el IVF, de acuerdo con las oportunas previsiones presupuestarias. Asimismo le corresponde asumir las competencias que, derivadas de la normativa estatal en materia de seguros, afecten a la Comunitat Valenciana. Así como cualquier otra competencia que le encomienden las personas titulares de la conselleria o de la secretaría autonómica de la que depende, o le confieran las disposiciones vigentes", según figuraba entre sus competencias.