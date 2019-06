Tener un buen nombre marca la diferencia para ser un gran negocio

Montar un negocio desde cero es una labor en la que se necesita romper con la idea de que tener un negocio es una tortura, es complicado, sí, pero hay que enfocarlo como un reto, como algo por lo que hay que luchar para conseguirlo por que es nuestro sueño.

En ambos casos se puede contar con el apoyo de Banco Sabadell que, desde su fundación en 1981, ha sido un banco de empresas, a las cuales ha ayudado a afrontar sus retos de crecimiento y de transformación. Valores añadidos que hacen diferente las relaciones con los clientes.

Historias reales que importan

Si todavía no has visto la nueva campaña de Banco Sabadell, seguro que al menos has oído hablar de ella. Se desarrolla en el corazón de un negocio centenario (la conocida Sombrerería Mil de Barcelona) que tiene como propietaria a Núria Arnau, clienta desde hace muchos años de Banco Sabadell.

Y ella, de viva voz, cuenta su historia real sobre la lucha por sacar adelante un negocio familiar en el que entra a formar parte en los 80, una época en la que los sombreros no estaban, precisamente, muy de moda; y de cómo a lo largo de los años, unas veces por necesidad y otras por inquietud, ha tenido que reinventar el negocio, ampliando su taller, lanzando su propia marca de sombreros y vendiéndolos por todo el mundo a través de Internet.

Una sucesión de acontecimientos en los que siempre ha contado con Banco Sabadell para ayudarle, no sólo con la financiación, sino también a la hora de tomar decisiones económicas. Hay muchas más empresas que se pueden sentir identificadas con esta sombrerería y que encontrarán en Banco Sabadell lo que buscan.

Aleyda Solís, especialista en SEO analiza junto a Risto Mejide sobre la importancia del «naming» en un negocio.

La importancia del naming

Cuando vinimos al mundo, nos pusieron un nombre, y a todos nos molesta mucho cuando alguien no se acuerda de él, nos confunde con otros, o lo modifican con diminutivos o apodos, por ejemplo. A las marcas les pasa exactamente lo mismo y por ello todas ellas dedican gran parte de tiempo y recursos en el naming, el proceso en el cual se crea el nombre de la marca, una de las partes más importantes de un proyecto de branding.

Dentro de la campaña «Historias del dinero», Banco Sabadell ha elaborado una amplia variedad de vídeos y contenidos informativos sobre todo lo que gira en torno a un negocio.

En esta ocasión, hay un vídeo que se titula «¿Un buen nombre genera negocio?» en el que Risto Mejide, publicista y escritor, analiza junto a Aleyda Solís, especialista en SEO, la importancia del naming. El nombre de una empresa es uno de sus activos más valiosos. Es la forma en que los clientes identifican la marca y la vean donde la vean, y cuando sea, sabrán de qué se trata.

Las empresas, sean cómo sean, buscan una oferta diferenciada y personalizada para que sus negocios funcionen, puesto que son su vida.

Nuevo modelo «Hub Empresa»

Para seguir ofreciendo siempre los mejores servicios a sus clientes, Banco Sabadell ha puesto en marcha el Hub Empresa. En este espacio fuera de las oficinas bancarias, y que ya es real en València, las empresas pueden obtener respuestas de expertos a sus retos de futuro (asesoramiento, transformación digital, financiación...), inspirarse y compartir experiencias con otros empresarios y encontrar nuevos partners y conocer nuevas empresas en un entorno de frontera con todo tipo de compañías y profesionales.

En este espacio además, habrá talleres formativos, se realizarán eventos inspiradores e iniciativas para potenciar el networking y, lo más característico, un espacio físico para venir a trabajar.

