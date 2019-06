Vodafone lanza el sábado la primera red 5G en 15 ciudades, entre las que no está Alicante

Vodafone lanzará a partir del próximo sábado, con la red de Huawei, sus primeros servicios comerciales de 5G en 15 ciudades españolas, entre las que no está Alicante, con lo que se convierte en la primera operadora en poner en marcha este servicio en el país, que será también uno de los primeros en Europa. Madrid, València, Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao, La Coruña, Zaragoza, Pamplona, Santander, Vigo, Vitoria, San Sebastián, Gijón y Logroño serán las ciudades. Según explicó el presidente y consejero delegado de la compañía en España, António Coimbra, Vodafone ha hecho el despliegue del 5G con Huawei como proveedor del core (núcleo central) de red, con el que tiene acuerdo en la mayor parte del territorio, y también con Ericsson, en menor medida.

Los teléfonos en los que se comercializará esta red son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún y que se incluirán, dijo Coimbra, una vez que no existan dudas sobre los mismos, al referirse al veto de empresas como Google. Todas las tarifas incorporarán el 5G con su precio actual. La velocidad de la red de 5G será hasta 1Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar 2Gbps, multiplicando así por 10 las velocidades de 4G. El 5G tiene ventajas como la reducción de la latencia, lo que será fundamental en la transformación de sectores clave para el desarrollo económico y aplicaciones en tiempo real como el coche autónomo, telemedicina, realidad virtual, vídeo 8K y juegos en la nube.