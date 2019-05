Si estás afectado por el IRPH o la cláusula suelo en tu hipoteca puedes recuperar tu dinero

Si firmaste una hipoteca entre los años 2000 y el 2013 es posible que te hayas visto afectado por las cláusulas suelo o que conozcas a alguien que sí sufrió este bache causado por la banca. En cualquier caso es necesario que sepas que ahora la ley y los tribunales están luchando para que los consumidores estén respaldados ante los abusos bancarios.

¿Quién no ha oído hablar de las cláusulas suelo o de intereses abusivos en los últimos años? Han salido a la luz multitud de casos de familias o personas que están afectados por cláusulas abusivas que, en el momento de la firma del contrato hipotecario, el banco no explicó a su cliente o no hubo la suficiente transparencia en el proceso. Sin embargo, actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está dando el poder a los consumidores frente a la banca.

¿Cómo dejar de pagar las cláusulas suelo?

La cláusula suelo, relacionada con la subida o bajada del euribor, es el límite que el banco establecía para asegurarse que no tendría pérdidas si bajaba mucho este indicador, de forma que el cliente siempre pagaría los mismos intereses.

Abogados especialistas en derecho bancario analizan cada caso para conseguir la mejor solución

Nada irregular tendrían estás cláusulas suelo de haber sido informado el hipotecado, que podría haber negociado con su banco la incorporación de esa cláusula suelo o la configuración de la misma. Sin embargo, lo que las hace rechazables es la nocturnidad con la que las entidades bancarias comenzaron a aplicarlas sin conocimiento ni consentimiento de sus clientes.

La sentencia del Tribunal Supremo del 9 de marzo de 2013 declaró nulas aquellas que fueran abusivas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro, mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016, que los efectos de su nulidad debían alcanzar a todas las cantidades pagadas por el consumidor. De hecho, la nulidad de la cláusula suelo ha devuelto miles de euros pagados de más al banco.

Intereses abusivos: préstamos rápidos y tarjetas

Lo que ocurre con los créditos rápidos, como el tan anunciado televisivamente Vivus o Cetelem, o las tarjetas de crédito (las cuales te las venden como gratis pero no están cargada contra tu cuenta, si no que las estás comprando a crédito del banco) no dista mucho de las cláulas suelo, y es que los intereses que percibe el banco por ello son altísimos.

El despacho de Cañizares te ayuda con cualquier tipo de negociación que tengas que efectuar con el banco

Existe una gran problemática con estos dos productos, pero con la ayuda y asesoramiento de abogados especialistas en derecho bancario se pueden analizar qué intereses tiene esa tarjeta y ver cómo se puede resolver la situación que te perjudica.

¿Cómo anular el IRPH de la hipoteca?

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios tiene unas condiciones mucho más perjudiciales para el hipotecado -y beneficiosas para el banco- que el Euribor, de forma que, en la práctica, una hipoteca referenciada al IRPH pagará mucha más cantidad en el recibo mensual que esa misma hipoteca vinculada al Euribor.

Este polémico índice, incluido en muchas de las hipotecas firmadas en los últimos 20 años en la Comunidad Valenciana, provoca un evidente desequilibrio entre banco y cliente, aumentando sustancialmente el importe de la cuota mensual de la hipoteca. La falta de transparencia e información en su comercialización, unido al perjuicio que le genera al hipotecado, ha provocado que Europa plantee dudas sobre su nulidad.

Cañizares Abogados ganó hace 3 años la primera sentencia contra el IRPH

El bufete de Cañizares Abogados de Alicante ya ganó hace 3 años la primera sentencia contra el IRPH y actualmente se está a la espera a final de este año de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE, la cual es muy posible que falle a favor de la anulación del índice IRPH, de forma que el cliente podría recuperar entre 30.000 y 50.000€ en una hipoteca media.

Por ello, los bancos están intentando que los clientes que tienen IRPH como indicador en su hipoteca pasen a un tipo fijo y firmen una renuncia a reclamar por este indicador. Así, si dicha sentencia sale favorable, el banco no se vería afectado. El consumidor recibiría una cuantiosa indemnización, que perdería si firma esta renuncia. Por ello es muy importante que te pongas en manos de expertos en reclamación de productos bancarios, aclarares tus dudas y tomes la mejor decisión lo antes posible.

Ley de segunda oportunidad

Ley de segunda oportunidad protege a personas físicas o familias que no llegan a fin de mes debido a las deudas / Freepik

Por último, si tienes deudas e ingresas menos de lo que debes, puedes acogerte a esta ley, que entró en vigor en 2015. Se trata de un sistema de protección similar al que disfrutan las empresas cuando no pueden pagar sus deudas o intereses.

Con esta ley se establece un plan de viabilidad a través de un mediador que se traslada a todo tipo de personas físicas o familias (empleados, desempleados, autónomos, freelance, etc). Desde ese momento la persona o familia deja de pagar y deja de generar intereses y se entra a formar parte de un proceso de protección donde no pueden ejecutar, embargar ni poner demandas al endeudado.

La Ley de Segunda Oportunidad respalda a las personas que no llegan a fin de mes debido a las deudas, independientemente de cuál sea el origen de las mismas. Una situación más común de lo que imaginamos, en la que se va solicitando cada vez más préstamo llegando a deber 100.000€.

Cabe destacar que solo quedan fuera de esta ley la duedas contraídas por las hipotecas o con la Administración.

Cañizares Abogados te asesora con una primera consulta gratuita

