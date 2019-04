Seis de cada diez empresas familiares de más de 50 años son exportadoras

El 60% de las empresas familiares de la Comunidad Valenciana que cuenta con más de 50 años son exportadoras, lo que supone 15 puntos más que el resto de empresas de esta misma antigüedad. Así lo destaca el Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas de Bankia y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que han difundido este lunes el tercero de sus documentos "Claves de competitividad".

El informe revela que las empresas no familiares son, en general, más activas en los mercados exteriores que las familiares, ya que a nivel nacional, el 34,4% de las primeras tiene actividad exportadora, frente al 24,4% de las segundas. No obstante, las empresas familiares valencianas tienen un comportamiento más activo, siendo exportadoras un 30,1% de ellas, solo tres puntos por debajo de las no familiares.

Sin embargo, esta menor actividad exterior cambia a medida que aumenta su antigüedad. Así, las empresas familiares valencianas de más de 50 años son más exportadoras que el resto de empresas que no tienen esta condición.

Los resultados son diferentes si se analiza la inversión en filiales en el extranjero. En este caso, las sociedades no familiares superan a las familiares en todos los rangos de edad, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana. Las valencianas familiares de más de 50 años de antigüedad son las más activas en este sentido, pero solo el 9,3% de ellas tiene alguna sociedad en el exterior, frente al 30,2% de las no familiares de esta misma edad.



Las empresas nacidas en la crisis, más activas

El documento explica que, aunque las empresas nacidas después de la crisis (con menos de cinco años de antigüedad) exhiben un dinamismo internacional superior al de las compañías creadas en el periodo más difícil (entre cinco y diez años), la actividad internacional creciente aparece a partir de los 16 años. Son exportadoras una de cada cinco empresas con más de 25 años, el doble que en las etapas anteriores.

Lo mismo sucede en el porcentaje de empresas que tienen filiales. Apenas el 2% de las sociedades fundadas hace menos de 25 años tiene alguna filial, un porcentaje que se duplica, hasta el 4,2% de promedio en la Comunidad Valenciana, y del 4,8% en España, cuando se trata de compañías con más de un cuarto de siglo.



Diversificación geográfica

El nuevo análisis del Observatorio GECE también analiza la relación entre la diversificación geográfica y la edad de las empresas. La zona más frecuente de localización de las ventas y de las inversiones en el exterior, tanto para las empresas valencianas como para las españolas, es la Unión Europea, que concentra más del 50% de las exportaciones y el 30% de las filiales. Sin embargo, conforme aumenta la antigüedad de las empresas crece el peso de Asia, Norteamérica y África como destinos de las exportaciones.

En el caso de las mayores de 50 años españolas, el porcentaje de las ventas a la UE se reduce hasta el 37%, en beneficio de las exportaciones hacia el continente americano que concentra el 39% del total y de Asia, con un 10,9%.

Las empresas valencianas de esa edad, también diversifican sus mercados, aunque en menor medida. El 53,3% de las ventas sigue generándose en la UE, el 18,7% van a América, el 10,3% a Asia y otro 9,3% de las exportaciones se destinan a África.