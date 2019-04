La política comercial de EE UU y los bajos tipos marcan el contexto inversor

También destaca que las previsiones de crecimiento son positivas.

Las perspectivas inversión y la evaluación de los riesgos pueden verse nubladas por el ruido del debate político y de los programas económicos en el contexto doméstico y en el internacional. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, con la entrada en el escenario mundial de dos nuevos factores que hay que tener muy en cuenta en los próximos tiempos. De una parte, el cambio de la política comercial marcada por Donald Trump desde que hace más de dos años se convirtió en el nuevo inquilino de la Casa Blanca, apostando por medidas más proteccionistas y una mayor presión arancelaria. Y, por otra, la continuada situación de bajos tipos de interés aplicada por los grandes bancos centrales como herramienta para seguir manteniendo estímulos que permitan impulsar la economía.

Una medida, esta última, que tiene visos de seguir prolongándose en el tiempo, según aseguró ayer Cirus Andreu Cabot, presidente de Sabadell Asset Management, en su ponencia sobre «Perspectivas de Inversión 2019» en un acto organizado por INFORMACIÓN, en colaboración con Banco Sabadell, y celebrado en la Finca Maestraldedie.



Cambios

Presentado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, y ante más de un centenar de personas que asistieron a la sesión, una de las primeras reflexiones que enunció el responsable de la gestora de fondos y carteras del Sabadell se refirió al cambio de contexto generado por Estados Unidos, iniciando una negociación de reequilibrio comercial con sus principales socios, especialmente con China, frente al «status» tradicional del libre comercio. Una negociación «agresiva» de aranceles, dijo el experto.

Y aunque desde este otro lado del Atlántico, las relaciones comerciales que EE UU está manteniendo con el gigante asiático se vean como lejanas. El presidente de Sabadell Asset Management advirtió de que «nos pueden llegar a afectar a los europeos, cuando los americanos lleguen a un acuerdo temporal con China».



Europa, el siguiente jugador

Probablemente, no sea en clave de presión arancelaria, sino por la vía de la limitación por cupos. Cuando logre ese pacto temporal con el país asiático, «EE UU se girará y mirará al siguiente jugador en la mesa. Y ese jugador es Europa» por razones de eficacia de la política comercial agresiva, que rompe con los equilibrios. Así, Cirus Andreu Cabot entiende que sectores de la UE como el del automóvil o el primario «pueden ver reducida la importación a EE UU. Serán limitaciones de cupo», dijo, para añadir después: «Preparémosnos en el caso de nuestras exportaciones de vino o de elaborados cárnicos». Y de producirse este escenario, en el plazo de dos o tres años, puede verse reducido el crecimiento de China y de países europeos «y aumentado en Estados Unidos». De hecho, la «guerra arancelaria» con el gigante asiático ya restó potencia a los mercados y redujo las expectativas de crecimiento en China y países del entorno. Un contexto que «descontaron los mercados. Hicieron una lectura de una perspectiva que les llevaba a anticipar una entrada en recesión en doce meses, interpretada en términos estadísticos (más de seis meses continuados en negativo). Pero eso era una exageración que se ha empezado a corregir en 2019, en el que hemos tenido, como ocurre en el 80% de las ocasiones, una fuerte recuperación de las cotizaciones, tras una caída tan rápida».

Para encontrar una situación similar de fuerte inflexión, hay que retrotraerse muy atrás. «No se había visto una corrección bursátil tan acusada desde la crisis de 1929», subrayó Cirus Andreu Cabot, aunque reiteró que, en la medida en que estos riesgos tampoco tenían un impacto fulminante sobre la actividad económica, ha vuelto la calma. «La rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año se acerca al 13% en positivo en Bolsa europea. Y esto nos devuelve a niveles cercanos a los de los mejores momentos del pasado año», apostilló.

Por otra parte, como otros factores de los denominados riesgos geopolíticos citó el Brexit, «una mala noticia que va camino de confirmarse». No obstante, el experto incidió en varias ocasiones en que las previsiones de crecimiento son positivas y que España aún seguirá en niveles superiores a la media de la UE.



Volatilidad

Para el responsable de la gestora de fondos y carteras del Sabadell, en estos momentos lo que cuenta es que, mientras los tipos de interés estén tan bajos como hasta ahora, hay una situación atractiva para invertir en Bolsa. La volatilidad ha bajado a niveles muy cercanos a la habitual. Y, en este contexto, hay especialidades de inversión bursátil que no han recuperado los niveles de septiembre de 2018 para tomar posiciones, aunque en función de perfil bajo. «Lo interesante es poner a trabajar el dinero mientras los tipos de interés no suban. Una situación que se puede alargar en el tiempo», según reiteró en varias ocasiones, al igual que repitió que esta puede ser la «nueva realidad, la nueva normalidad», aunque no con cifras negativas, sino con tipos muy bajos. «Las tasas están subiendo muy despacio y los mercados esperan que se imponga el sentido común», añadió.

De cara al inversor, en estos momentos hay que situar estas idas y venidas de los activos financieros en relación con el plazo en el que se quiera cristalizar la operación. Insistió en que la planificación no está tan extendida en las inversiones familiares, como en las empresas. Y advirtió de que «el largo plazo son muchos años, no 18 meses». Los datos que maneja la gestora que coordina, «basados en los últimos 25 años de rentabilidades de los activos financieros, nos indican que si uno invierte a un mes vista, tiene algo más de dos tercios de probabilidad de conseguir la prima de riesgo que le correspondería, con el nivel de riesgo incluido». Y explicó que «a un año, estaríamos en el 84%; a dos, en el 92% y más allá de tres años ya estaríamos en el 100%». Una de las preguntas que lanzó al público fue clara: «¿Qué prima de riesgo podríamos esperar de las inversiones en renta variable a partir de ahora?». Otras cuestiones se referían a los sectores más atractivos. En términos de Bolsa, apuntó que «los que hoy tienen mejores perspectivas en Europa son la nueva economía digital, el consumo, la energía o los bancos». ¿La recomendación general? «Gestión activa, con un componente de rentabilidad y más internacional», dijo Cirus Andreu Cabot.



«Los resultados de una buena planificación no son los de un aumento de la renta»

«Las familias no han ajustado aún sus gastos para ahorrar y eso tiene que ver con la necesidad de hacer planes»

El binomio ahorro-familia fue uno de los aspectos en los que incidió el presidente de Sabadell Asset Management, Cirus Andreu Cabot. Incluso en el turno de preguntas un asistente le planteó: «¿Las familias recuperarán el ahorro?» Para el experto, el nivel de ahorro depende del nivel del riesgo y del gasto. Cirus Andreu Cabot admitió que las familias han sufrido un ajuste de su inversión. Y se preguntaba: «¿En qué medida han adecuado sus gastos para ahorrar?». A su juicio, «los hogares no han ajustado sus gastos para ahorrar. Y eso tiene que ver con pensar hacia delante y hacer planes, planificar», dijo. Aunque cree que, de cara al futuro, las nuevas generaciones, más formadas, y la reciente experiencia de una recesión severa, «pueden influir en los hábitos de la planificación de las familias». En cualquier caso, el experto aseguró que los resultados de una buena planificación no son los resultados de un incremento de la renta. «Lo que me preocupa más del ahorro es que aquellos que hoy pueden hacerlo no son todos, no lo están logrando lo suficiente. Y los números en comparación con Europa son mediocres».



«El plante no es buena opción»

Tampoco aconseja el presidente de Sabadell Asset Management ser conservador en las inversiones. Las familias y las empresas no quieren asumir riesgos o entienden que no pueden hacerlo, «pero para eso hay otra opción que es plantarse. Y plantarse no es una buena opción. Si alguien en 2009 se hubiese plantado, pensando que los tipos volverían a positivo, le habría llevado un tiempo plantado. Serían muchos años de rentabilidad perdida», subrayó. Por otra parte, el responsable de la gestora de fondos y carteras del Sabadell lanzó a modo de ideas sobre inversión, a preguntas de asistentes, que la renta fija ha alcanzado unos niveles que «solo tienen sentido como inversión defensiva». Para el que quiera mantenerse a resguardo de lo que pueden ser decepciones respecto al crecimiento económico. El gestor confía que con una gestión activa, que la recuperación de las rentabilidades que se han visto este año puedan seguir funcionando. «No tenemos la sensación de que estamos en máximos de mercados. Esperamos que la volatilidad siga recuperándose y concretándose los vientos de cola, de tipos más bajos durante más tiempo».