Los expertos afirman que lo más importante es «transmitir seguridad»

Coinciden en que es un buen momento para invertir ya que «los mercados tienen potencial».

Sigue siendo un buen momento para invertir. Así lo afirman directivos de Banco Sabadell que corroboran de esta manera la exposición realizada por Cirus Andreu Cabot, presidente de Sabadell Asset Management, en su conferencia «Perspectivas de Inversión 2019». En su conferencia que dividió en cinco apartados (rentabilidades, economía global, economía española, dinámica de mercados e ideas de inversión), trazó un panorama «de optimismo bien informado».

En este sentido, Ester Rodríguez, directora de Negocio de Gestión de Inversiones y directora de Negocio de Clientes de Sabadell Asset Management, apunta que lo más importante en estos momentos «es transmitir seguridad» y señala la relevancia que sigue teniendo «la inversión y la planificación a medio y largo plazo». Un aspecto, comentó, sobre el que muchas veces inciden aspectos psicológicos como «los miedos hacia ciertos entornos de volatilidad», en referencia a los periodos vividos en 2018, «que fueron bastante abruptos y que nos causaron un impacto real». Por tanto, afirma Rodríguez, «conviene mantener la calma», pues, como afirma Andreu Cabot, «a veces los mercados anticipan cosas que no siempre suceden».

«Pase lo que pase, no te muevas»



Por su parte, Miguel Torres, director de Red Comercial de Alicante y Murcia, indica que «todos los momentos son buenos para invertir», porque los riesgos a asumir tienen «que estar relacionados con el horizonte temporal de cada una de las inversiones». Y lo expresa de otra forma: «La rentabilidad que uno espera obtener está relacionada directamente con el plazo y la capacidad de insomnio que uno está dispuesto a aguantar». Pone de ejemplo a los inversores que en 2018 decidieron desinvertir. «Dependiendo de en qué momento lo hicieran del último cuatrimestre consolidarían una determinada pérdida. Cuanto antes, menor pérdida y cuanto más tarde lo hicieran mayor la pérdida. Pero si no desinvirtieron no tuvieron pérdida. Por tanto, pase lo que pase, no hay que moverse».

Según Torres, el horizonte del inversor no debe estar en lo que suceda en 10 o 18 meses, sino en los 5 o 10 años. Hay que tener muy claro para qué estoy ahorrando, se pregunta el directivo de Sabadell, si con intención especulativa o a largo plazo. «En este último caso, cualquier analista puede demostrar que no tendrá pérdidas».

Manuel Villalgordo, director general de Alicante Centro, calificó la intervención de Andreu Cabot de «claridad de ideas y sencillez expositiva», dando una visión global que es resultado de un control y conocimientos muy amplios. «Entiendo que lo expuesto invita a la acción, es decir, es un buen momento para invertir en renta variable». Algo que apoya en el argumento de que «no hay en estos momentos un gran cambio que amenace la economía».

Por último, Óscar Pérez, director regional de Banca Privada de Sabadell, afirma que «el posicionamiento de Asset Management Sabadell respecto de la oportunidad de invertir y en qué invertir ha quedado muy claro».

Para este directivo, Andreu Cabot ha realizado un análisis exhaustivo al mismo tiempo que la exposición ha resultado «muy didáctica», en la que partiendo de lo general ha abordado lo particular. Una análisis, dijo, que acaba con una rotunda conclusión: «que los mercados todavía tienen potencial, sobre todo la bolsa y los activos de riesgos, y que lo seguirán teniendo durante muchos meses más», culminó