Una jornada analiza la situación de los mercados y las perspectivas de inversión

Bajo el título «Perspectivas de inversión 2019», el acto, presentado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, se desarrollará en la Finca Maestraldedie, en el número 153 de la avenida de Dénia, en Alicante. Por razones de organización, los interesados tendrán que confirmar previamente su asistencia en el correo electrónico informacion.club@epi.es o en el teléfono 965 98 90 90.

El responsable de la gestora de fondos y carteras del Sabadell ya defendía el pasado domingo en este periódico que no hay motivos de preocupación por la evolución de la economía española, y que es normal que, después de un periodo de expansión largo, el crecimiento se modere. De hecho, aseguraba que esta moderación viene de los mercados exteriores.

El responsable de la gestora de fondos y carteras del Sabadell ya defendía el pasado domingo en este periódico que no hay motivos de preocupación por la evolución de la economía española, y que es normal que, después de un periodo de expansión largo, el crecimiento se modere. De hecho, aseguraba que esta moderación viene de los mercados exteriores.

Por otro lado, se mostraba partidario de que los inversores aprovechen que «aún hay muchas especialidades de inversión en Bolsa que no han recuperado los niveles de septiembre del año pasado para tomar posiciones», aunque, eso sí, siempre en función del perfil de riesgo. En este sentido, incidía en que la idea es «poner el dinero a trabajar» mientras los tipos de interés no suban. Incluso vaticinaba que los bajos tipos de interés podrían ser la nueva realidad, «la nueva normalidad», llegaba a enunciar literalmente.

Por sectores, remarcaba que en Europa los bancos comerciales pueden ser interesantes para los inversores, ya que no han recuperado las cotas de septiembre, mientras que respecto a EE UU señalaba los relacionados con la economía digital.

Finalmente, hacía hincapié en que «el ahorrador español lo que hace es apartar el dinero, pero no se organiza, no planifica, ni piensa realmente en el futuro». Dicho de otro modo, alegaba que en España no hay cultura de ahorrar en función de unos objetivos, y que eso es lo que hay que conseguir cambiar: que las familias españolas aprendan a planificar.