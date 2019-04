El absentismo laboral de Mercadona se sitúa con el 1,98% en la mitad de lo que registra el sector

La política de recursos humanos de Mercadona ha sido destacada internacionalmente por Harvard Business Review en 2018 por sacar «el máximo rendimiento» de su plantilla. La prestigiosa escuela de negocios de Estados Unidos sostiene que la compañía que preside Juan Roig ha sabido aprovechar «las aptitudes creativas y de resolución de problemas de los trabajadores para que sugieran mejoras». Un reconocimiento que se produce tras cerrar un ejercicio en el que el absentismo laboral se ha situado en el 1,98%; es decir, la mitad de lo que registra el sector.

Según reconoce el informe de gestión de Inmo-Alameda, la patrimonial de Juan Roig a través de la cual participa en el capital social de Mercadona, la cadena de supermercados -con casi 1.700 tiendas y 86.000 empleados- consigue sorprendentes índices de absentismo en comparación con el resto de firmas de la distribución comercial, ya que estas se sitúan en el 4,3%, destaca el último informe de Randstad Research. El balance de Mercadona sobre absentismo laboral, una cuestión que preocupa de lleno al presidente de la compañía, tal como ha manifestado en reiteradas ocasiones dado su impacto en los costes económicos en el sistema productivo, se ha traducido en 3.116.727 horas perdidas.

Este indicador tan bajo en Mercadona, vinculado a la productividad, contrasta con el registrado en otros sectores de actividad, donde la tasa de absentismo es del 5,1% en servicios; del 5,1% en la industria; y del 3,4%, en la construcción.

La tasa de absentismo hay que entenderla como el porcentaje de las horas no trabajadas; sin contar vacaciones, festivos, ni horas perdidas debido a expedientes de regulación de empleo (que no es el caso de Mercadona, pues no los ha habido) respecto a la jornada pactada efectiva. Y puestos a contabilizar, Mercadona asegura que ha perdido 472.069 días por enfermedad de su personal.

En el ejercicio de 2018 el grupo empresarial de la distribución ha destinado 9,9 millones de euros a medidas de prevención. De ello se han encargado Quirón Prevención, Previs y Cualitis. Y para velar por la salud y seguridad laboral -de la que también se encarga una amplia plantilla de médicos de empresa- ha contribuido la puesta en marcha del nuevo modelo de llamado Tienda más eficiente, que «ha mejorado la salud laboral, con mayor seguridad y ergonomía» para los trabajadores.

La duración media de esas bajas ha sido de 37 días. ¿Cuáles son las bajas más habituales? Pues la enfermedad profesional más común ha sido el síndrome del túnel carpiano, una dolencia que afecta al nervio en la muñeca: el que permite la sensibilidad y el movimiento de la mano. Y en cuanto a los accidentes más comunes, según el informe de gestión relativo al grupo de Mercadona, cita los «sobreesfuerzos del sistema osteomuscular».

Sobre el compromiso con la igualdad y la diversidad, el informe también destaca que el 64% de la plantilla son mujeres (1.795 en puestos directivos, que suponen el 47% del total).