Las inmobiliarias alertan de la escasez de pisos pequeños en la provincia de Alicante

El parque de viviendas de la provincia no se está adaptando con la suficiente rapidez a los nuevos tipos de familia cada vez más reducidas ni al aumento del número de personas que decide vivir solas. Así, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante advierte de la baja oferta de viviendas de uno y dos dormitorios en la provincia, lo que está provocando un encarecimiento de este tipo de inmuebles, que amenaza con impedir que estos nuevos hogares puedan acceder a un inmueble en condiciones.

En concreto, la presidenta de la entidad colegial, Marifé Esteso, asegura que hay una demanda creciente de pisos de pequeño tamaño por parte de jóvenes, familias monoparentales o personas que viven solas, pero no encuentran una respuesta en el mercado. "Nunca hemos tenido cultura de comprar casas pequeñas y, por tanto, al no haber una costumbre de esta demanda, no se ha construido de forma habitual vivienda de uno o dos dormitorios", apunta la experta.

Así, fue durante los años de crisis cuando este tipo de pisos pequeños empezó a tener más demanta, tanto por el citado cambio demográfico, como por su menor precio. Sin embargo, este incremento de la demanda no ha tenido respuesta por parte de las promotoras, que siguen apostando por las casas de tres y cuatro dormitorios o viviendas unifamiliares de gran tamaño.", explica.

"El mercado no se ha adaptado a este cambio, y resulta muy difícil encontrar estas viviendas de uno o dos dormitorios. Por esto, las viviendas de segunda mano de este tipo salen menos al mercado y, como no se construyen nuevas, las pocas que hay suben de precio por la ley de la oferta y la demanda", insiste Esteso.

Según los API, esta situación está impidiendo que algunas personas puedan llegar a acceder a una vivienda, ya que los pisos pequeños son más costosos en relación precio/ metro cuadrado y los de mayor tamaño están en un rango de precios superior.

Ante estas circunstancias, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante pide a las administraciones que otorguen un papel importante a los pisos de uno y dos dormitorios en las promociones de vivienda protegida. "Una mayor oferta de viviendas pequeñas permitirá que los precios permanezcan estables y ayudará a que los colectivos afectados puedan encontrar una vivienda que se adapte a las necesidades actuales y reales de las familias", incide Esteso.