Global Omnium replica en Sevilla su nuevo centro innovador de València

Global Omnium inauguró ayer en València su nuevo centro innovador con una inversión de seis millones de euros y con vocación de exportar el modelo. Eugenio Calabuig, presidente de Global Omnium, anunció que este mes van a abrir una réplica (de menor tamaño) en Sevilla. La compañía (que es la antigua Aguas de Valencia) quiere expandir como «negocio» su modelo tecnológico en toda España y en el extranjero. La firma ha descubierto un nicho de mercado importante en la prestación de soluciones para la industria y las ciudades inteligentes ( smart cities) dentro de la actual revolución tecnológica y ha potenciado su división digital.

El nuevo centro innovador de Global Omnium en València se llama GoHub, mide 2.500 metros cuadrados, tiene capacidad para 185 trabajadores y arranca con veinte proyectos (algunos en fase piloto y otros en crecimiento e internacionalización) centrados en encontrar soluciones en los siguientes sectores: agua, energía, movilidad, alimentación, salud, textil y automoción. Son trabajos que buscan mejorar los procesos industriales y las necesidades de las smart cities a través de tecnologías de aprendizaje automático ( machine learning), inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, realidad virtual o robótica.

Patricia Pastor, directora de GoHub, explicó que, bajo el lema «Now, not only water» (Ahora, no solo agua), el centro comienza a andar con dos líneas de negocio. Por un lado, el desarrollo de startups del sector water tech (especializadas en soluciones tecnológicas para el agua). Por otro lado, el apoyo a empresas emergentes que están enfocadas en la transformación digital de la industria.



Transformación digital

«No es un proyecto de moda» sino un proceso que Global Omnium emprendió hace una década, cuando inició la digitalización de la compañía, destacó el presidente del grupo. En ese proceso de transformación se vieron inmersos en la revolución «tecnológica» por la que decidieron apostar aliándose con «talento externo». Eugenio Calabuig insistió en que «esto no es para hoy ni para mañana. Es para toda la vida. El que no apueste por esto creo que se va a quedar fuera».

La firma ha impulsado GoHub con «una clara estrategia de expansión nacional e internacional» para exportar sus proyectos a cualquier entorno, por lo que abrirá su segundo espacio en Sevilla este mismo mes. Eugenio Calabuig precisó que es un centro de «250 ó 300 metros cuadrados», pero con la misma imagen y filosofía.

Jaime Barba, director de Innovación Disruptiva y Transformación Digital de Global Omnium, señaló que en Andalucía van a arrancar con cuatro empresas y que ya trabajan para incorporar más con una convocatoria que están a punto de lanzar. Patricia Pastor añadió que el modelo de trabajo es el mismo ya que van a compartir el programa de aceleración. La compañía ha elegido Sevilla para su segundo centro innovador por la presencia que tiene en Andalucía con la prestación del servicio de aguas y la gestión del acuario de la capital andaluza.

El presidente de Global Omnium subrayó que la intención es replicar «este tipo de centros. En España tenemos presencia en todas las comunidades y queremos expandir el modelo para aprovechar las sinergias». Jaime Barba subrayó que lo hacen como «negocio» y no por responsabilidad social corporativa.