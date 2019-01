La venta online impulsa el transporte

La matriculación de camiones perdió peso porque las firmas decidieron consolidar la inversión y el empleo.

«Nosotros nos mantenemos en las cifras de 2017, con una flota de unos 4.500 vehículos y alrededor de 10.000 puestos de trabajo», añadía Francisco Ortiz, quien señalaba, además, que en el conjunto del año detectaron «un enfriamiento. Se ha notado en el número de matriculaciones. No ha habido tantas como en años anteriores», explicó Ortiz, aunque no pudo concretar la cifra. Según datos del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), el registro de nuevos camiones de más de 3.500 kilogramos superó en Alicante las 280 unidades, un 2,5% más que en 2017. No obstante, su peso relativo entre las 10.675 formalizadas en España representó un 2,6%, por debajo del 2,8% del año anterior. También los de menor tamaño (2.593 nuevos) arrojaron similares aportaciones, ya que significaron el 3,58% del total de 72.438 matriculaciones en España, frente al 3,7% de un año antes. Según el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, «Alicante pierde peso y confirma que la provincia sigue creciendo, pero a un ritmo más lento que la media nacional».

Tras el impulso de las inversiones en nuevos vehículos realizadas por el sector provincial en los últimos años, coincidiendo con el periodo de recuperación económica, los esfuerzos realizados en 2018 por los transportistas alicantinos se concretaron en consolidar ese esfuerzo inversor.



Cambio en el modo de operar

«Las empresas se han centrado más en la renovación de los "leasing" (arrendamiento financiero) que en las compras», subrayaba el ejecutivo de Fetrama. Y, en lo que se refiere al empleo, «aumentaron más los contratos a tiempo completo que los de jornada parcial», añadía Ortiz. La progresiva penetración del comercio on line, al que cada vez más se incorporan los sectores y que conforma ya una fórmula habitual de compra para muchos usuarios, ha supuesto en los últimos años «un gran cambio en el modo de operar por parte de fabricantes, distribuidores, transportistas u operadores logísticos», destacaba Ramón Mayo, consejero delegado (CEO) de Seur en Alicante y presidente de la Fundación Seur.

Esta importante compañía de transporte a nivel nacional e internacional también registró el pasado año en Alicante un aumento del 20% en los pedidos relacionados con e-commerce con respecto al ejercicio anterior. «Del total de 5.000.000 de envíos movidos en 2018, con el comercio electrónico se correspondieron 3.000.000», confirmaba Mayo.

Y la previsión para este año es de un avance del 19%, entre entradas y salidas de Alicante. En estos momentos, la flota alicantina media de Seur es de 100 camiones de reparto y 15 de largo recorrido, además de otros vehículos. Y la plantilla la conforman unas 90 personas, entre todos los departamentos, aunque, durante los picos de demanda, el empleo «se incrementa notablemente», explicaba Ramón Mayo. Por otra parte, el CEO ponía el acento en la trascendencia del e-commerce a nivel general, ya que casi todos los sectores de distribución han creado su plataforma on line, compaginando su red física con tiendas virtuales, «produciendo, así, un gigantesco crecimiento en el número de ventas directas a particulares a través de Internet», subrayaba el CEO de Seur.