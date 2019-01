Un periodista, agredido al cubrir la protesta

Un periodista de El País ha resultado herido de un golpe en la nariz, que le ha hecho sangrar, y que le ha propinado uno de los asistentes a la asamblea de taxistas celebrada esta mañana en la Gran Vía de Barcelona.

Según ha informado este medio, el periodista Alfonso L. Congostrina ha sido golpeado en la nariz por uno de los asistentes a la asamblea que intentaba impedir que se grabara una discusión entre dos taxistas.

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha condenado la agresión y la ha considerado "inaceptable", tras resaltar que "los periodistas son también trabajadores".

Al inicio de la asamblea, Álvarez ya había hecho un llamamiento al colectivo de taxistas para no repetir episodios violentos como los vividos ayer contra vehículos VTC, porque "los taxis no somos violentos y la violencia no nos ayuda en nuestra lucha".



Reacciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha publicado un tuit en el que expresa todo su apoyo al periodista y condena "cualquier agresión. Todas las causas -añade- se han de poder defender siempre sin violencia. La libertad de expresión y de prensa son sagradas", concluye.

También a través de Twitter, el Colegio de Periodistas de Cataluña hace público su respaldo a uno de los miembros de este colegio profesional y reclama: "Ni una agresión más".

Élite Taxi se ha sumado a las condenas de esta agresión en un comunicado donde aseguran que "ha sido lamentable el comportamiento de una sola persona, provocando un enfrentamiento, que finalmente ha tenido como consecuencia un desafortunado golpe a un periodista que cubría su trabajo".

Esta asociación ha rechazado que miembros de asociaciones del sector acudan a la asamblea "acompañados de una persona violenta, porque el altercado que ha provocado está persona, donde un periodista ha sufrido un golpe, está siendo utilizado por los medios para criminalizar a todo el sector".

"De nada sirve que pidamos calma al sector si una sola persona es capaz de echar todo el trabajo al traste", apunta Élite Taxi.