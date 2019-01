Un indicador del reagrupamiento familiar por falta de recursos

n Además del aumento de familias sin recursos, los sindicatos se muestran también preocupados por el descenso del número de hogares sin ocupados y del total viviendas familiares, en general, en la provincia. «Esta bajada suele indicar que ha habido una reagrupación de familias, como ocurrió en los momentos más duros de la crisis. Es decir, que las que no tienen ingresos vuelven al hogar paterno o de parientes cercanos para poder salir adelante», según advertía José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo del sindicato CC OO en l'Alacantí-Les Marines.

Además, el representante sindical sumaba a esta circunstancia el hecho de que «los jóvenes no pueden independizarse por no tener empleo o cobrar bajos salarios, por lo que prolongan su estancia en la casa de los progenitores». A su juicio, son dos problemas graves «que indicarían un repunte de la pobreza por una salida en falso de la crisis y por la ralentización de la creación de empleo». Según los datos de la EPA, los hogares sin ocupados en la Alicante han bajado de los 274.900 del tercer trimestre de 2017 a los 266.000 del mismo periodo del pasado año. También las viviendas familiares, en general, han pasado de las 747.100 que había hace un año a las 738.900 actuales.

Para CC OO, las políticas activas de empleo «han fracasado» , por lo que considera necesario poner en marcha otras «que pongan en el centro a las personas», según Ruiz Olmos. Por su parte la dirigente ugetista Yaissel Sánchez alertaba de que, aunque el Gobierno haya subido el salario mínimo a 900 euros, «el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el referente principal para las ayudas o prestaciones, no ha subido. Y es importante porque aún hay 40.000 hogares que no tienen ingresos. No se puede permitir que en épocas como la invernal haya familias que no tengan recursos para poner las calefacciones», denunciaba.