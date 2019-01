Tempe pagará 31 millones por la parcela de Parc Sagunt con la que tendrá salida al mar

Los terrenos no se podrán vender hasta que pasen tres años desde el inicio de la actividad.

El guion se cumplió. El consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) aprobó ayer la venta de una parcela de 280.000 metros cuadrados en Parc Sagunt a Tempe, la sociedad que comercializa y distribuye desde Elche el calzado y los complementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius. En concreto, la sociedad que comparten al 50% el ilicitano Vicente García y Amancio Ortega se quedará con la parcela Z1 de Parc Sagunt por 31 millones de euros. Precisamente el mismo importe que la Autoridad Portuaria de València (APV) abonó en su día por esos terrenos que no quiso comprar Mercadona, quien, a la sazón, tiene una gran parcela justo al lado.

El acuerdo, tomado por unanimidad, implica también que Tempe se compromete a no vender ni enajenar, ni total ni parcialmente, la parcela hasta transcurrido el plazo mínimo de tres años a contar desde el inicio de la actividad empresarial. En este sentido, la firma se compromete a establecerse de forma efectiva en el plazo máximo de cuatro años a partir del momento de la firma de la escritura de compraventa.

En cualquier caso, la adquisición de esta parcela por parte de Tempe no significa, al menos por ahora, que se descarte el proyecto de ampliación en Elche Parque Empresarial, en Torrellano, donde se hablaba de levantar su mayor centro logístico mundial, e incluso se especuló con que podría ser la mayor plataforma distribuidora de calzado del mundo. La intención, a priori, parece que es la de promover en Parc Sagunt un bloque logístico que podría operar como un canal de distribución, compatible con el proyecto de Elche, pero con salida al mar en este caso. Una idea que se haría llegado el caso pensando no solo en Tempe, sino incluso en Inditex, en particular por el auge que tiene hoy por hoy el comercio electrónico.

Eso no quita para que el malestar en Tempe y en Inditex sea más que manifiesto por la demora del proyecto impulsado en Elche. Tanto es así que la noticia de la compra de los terrenos en València ha servido para meter presión al Ayuntamiento ilicitano y al Consell, a los que ahora más si cabe no les queda otra que acelerar los trámites para evitar que una inversión como la planteada por Tempe se le pueda llegar a escapar a Elche.

De hecho, en estos momentos, la tramitación se encuentra en la recta final de la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin ir más lejos, el pasado viernes se recibió un informe de la Dirección General de Aviación que es vinculante, y del que dependía que continuara el proceso, y, en la actualidad, falta uno de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, y otro de la Subdirección General de Ordenación del Territorio, y, por tanto, del Consell.

Con este punto de partida, la idea ahora es que toda la documentación urbanística pueda pasar por el pleno municipal de Elche en este primer trimestre, y, a partir de ahí, remitirla a la Generalitat para que también le dé el visto bueno. Sería entonces cuando podrían comenzar a contratarse los proyectos de urbanización y reparcelación necesarios para que culminara la ampliación. Sea como sea, tras las últimas experiencias, ni en València ni en Elche se atreven a dar plazos.



Objetivo cumplido

La parcela Z1 de Parc Sagunt fue adquirida por la Autoridad Portuaria de Valencia para atraer y facilitar la instalación de empresas de interés económico y portuario, por lo que «adjudicación a Tempe y al Grupo Inditex de esta superficie cumple con creces con los objetivos perseguidos», según el comunicado emitido por la institución presidida por Aurelio Martínez, que reinvertirá esos 31 millones en Parc Sagunt II. Para seguir propiciando nuevas inversiones y atrayendo a grandes firmas en las proximidades del puerto de Sagunt, la Autoridad Portuaria de València tiene previsto destinar los recursos obtenidos con la venta de la parcela Z1 a incentivar, activar y agilizar Parc Sagunt II mediante la compra de nuevas superficies atractivas para captar nuevas inversiones empresariales.

La ubicación de esta base logística del grupo Inditex en las «proximidades de los puertos de València y de Sagunt facilitará a este grupo de empresas mayor competitividad y accesibilidad a los mercados internacionales», según apostillaron desde la entidad.