Tempe compra suelo en Valencia para tener un canal de distribución con salida al mar

La operación mete presión al Ayuntamiento ilicitano y al Consell con la ampliación en el Parque Empresarial de Torrellano para construir un macrocentro logístico.

El gigante Tempe -la sociedad que comercializa y distribuye desde Elche el calzado y los complementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius- sigue en plena expansión. Tanto es así que la empresa, con domicilio social en el cuartel general que tiene Amancio Ortega en Arteixo, en A Coruña, pero con domicilio comercial en Elche Parque Empresarial, ahora desembarcará en Valencia. Lo hará después de que la Autoridad Portuaria de València (APV) haya dado el visto bueno a la venta de una parcela de Parc Sagunt a Tempe, tras concluir el plazo establecido por la entidad que preside Aurelio Martínez para recibir ofertas en este proceso de adjudicación del recinto de 280.000 metros cuadrados. Ahora bien, eso no significa, al menos de momento, que se tire la toalla con el proyecto de ampliación en Elche Parque Empresarial, donde se hablaba de levantar su mayor centro logístico mundial, e incluso se especuló con que podría ser la mayor plataforma distribuidora de calzado del mundo. En principio, lo que parece que se quiere promover en Parc Sagunt es un bloque logístico en este territorio próximo al Puerto de Sagunt que podría operar como un canal de distribución, compatible con el proyecto de Elche, pero con salida al mar en este caso, incluso ya no solo pensando solo en Tempe, sino en todo el grupo Inditex, teniendo en cuenta el auge que cada vez más tiene el comercio electrónico.

Otra cosa es que el aterrizaje en Valencia mete presión al Ayuntamiento ilicitano y al Consell, a los que no les queda otra que acelerar los trámites para que Tempe, empresa a la que no le faltan pretendientes, no acabe marchándose a otra zona. De hecho, parece ser que el empresario ilicitano Vicente García, que está en la única sociedad -Tempe- en la que Amancio Ortega no tiene mayoría, no ha ocultado en los últimos tiempos su malestar por lo que se está demorando la ampliación en Elche, e incluso así se lo ha hecho llegar al alcalde ilicitano, Carlos González, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Alternativa a los Países Bajos

En círculos empresariales se hablaba ayer de que, por ahora, Parc Sagunt es la alternativa que se ha encontrado frente a la implantación de la sociedad en un puerto de los Países Bajos, aprovechando, a la sazón, el precio de los terrenos en Valencia, lo que convertiría esta operación en estratégica por costes y emplazamiento. No en vano, se llegaron a pagar 31 millones de euros hace una década por ese suelo, que salió a subasta por un precio mínimo de 30,7 millones de euros, según especificó VPI Logística en los pliegos del concurso.



Inquietud inicial

Inicialmente, los planes de expansión de Tempe poco menos que hicieron temblar el suelo en Elche, ante el temor de que se pudiera perder una inversión con una envergadura como la de la nueva macroplanta logística prevista en el polígono de Torrellano, aunque parece ser que las aguas ya se han calmado. Se entiende que una y otra operación son compatibles. La inquietud, no obstante, era lógica. Al fin y al cabo, Tempe pidió 300.000 metros cuadrados en Elche, y se habló de la creación de un millar de puestos de trabajo. En cualquier caso, es verdad que aún hoy hay quien ve en el desembarco en Valencia una alternativa en caso de que la nueva fase del parque de Torrellano, anunciada en marzo de 2016, se prolongue demasiado en el tiempo.



Cuatro años de plazo

Sea como sea, la Autoridad Portuaria de València pretende aprovechar la venta de su parcela a Tempe para impulsar el desarrollo logístico de la segunda fase de Parc Sagunt, lo que implica que lo que se vaya a hacer allí no puede esperar mucho. Es más, la entidad presidida por Aurelio Martínez pone como condición la obligación de comenzar antes de cuatro años la actividad empresarial en esta parcela, así como mantenerla un mínimo de tres años. Además, VPI Logística reclama que en los terrenos que venderá a Tempe se generen unos movimientos mínimos de 20.000 contenedores ó 200.000 toneladas al año, además de la creación de empleo en la zona.

De momento, y ya pasado el primer trámite, el próximo lunes está previsto que el consejo de administración de VPI Logística, sociedad promotora y gestora de suelo de la APV, apruebe en sesión extraordinaria la transacción. La venta de estos terrenos, además, acelera el plan de desarrollo urbanístico de la segunda fase de esta sociedad, promovida por la Generalitat y la sociedad estatal Sepi, dadas las necesidades de suelo de Valenciaport tras su plan expansión a través de la nueva terminal de contenedores (cuya construcción adjudicará a mediados de 2019), y planifica la construcción de una tercera dársena en el emplazamiento saguntino. Las inversiones del gigante Inditex en Sagunt supondrán un espaldarazo al puerto saguntino.



Beneficios al alza

Constituida en el año 1989, Tempe cerró el último ejercicio con una cifra de negocio que superó los 1.276 millones de euros, un 1,36% más que en el anterior, y unos beneficios que rondaban los 94 millones de euros, seis millones más que un año antes, y de los que 40,2 se destinaron a dividendos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Actualmente, la plantilla de la cadena de calzado se acerca a los 2.000 empleados, y las filiales se distribuyen por puntos como México, Brasil, Suiza o China.

Solo un detalle: la parcela que acaba de adquirir la sociedad que comparten al 50% Vicente García y Amancio Ortega es colindante a otra propiedad de Mercadona. Incluso la cadena de supermercados de Juan Roig iba a optar inicialmente a estos terrenos, aunque no acudió finalmente al concurso público convocado por la APV para vender esta zona destinada a actividades logísticas.