Ciudadanos exige al Gobierno central su intervención

? Ciudadanos ha solicitado al Gobierno central que investigue las denuncias contra Playmobil y Lego por no etiquetar sus productos en catalán. La diputada Marta Martín ha exigido que «la lengua no sea un argumento para fracturar el mercado», y ha denunciado que «si prosperan las sanciones podrían verse comprometidos los derechos de libre comercialización y circulación de mercancías y productos y de no imposición de trabas comerciales por razones lingüísticas». La diputada destaca la importancia del caso, «porque es otra pieza más en el proceso secesionista. Ataca la vertiente económica de la unidad de la nación española recogida en la Constitución».