En el hotel Huerto del Cura y el Milenio

Hace ahora poco más de un mes saltaba la liebre. La cadena hotelera Port Hotels, con sede en Benidorm y propiedad del empresario Toni Mayor, estaba negociando con la familia Orts la compra de los hoteles Huerto del Cura y Jardín Milenio de Elche, los dos de cuatro estrellas. La operación, que a esas alturas ya estaba prácticamente cerrada a falta de los últimos flecos, se había tratado de llevar con el máximo sigilo. Sin embargo, al final, como siempre pasa en estos casos, todo se acaba sabiendo. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando todo quedó completamente formalizado, con la firma de la operación. En cualquier caso, hasta el próximo 1 de enero el también presidente de la patronal hotelera Hosbec no tomará posesión de sus flamantes adquisiciones. Con la compra de estos dos establecimientos, Mayor no sólo sigue con su expansión hacia el sur de la provincia, sino que refuerza su presencia en Elche, donde pasa a contar con tres de los once hoteles, lo que se traduciría en medio millar de plazas, de las 1.300 que hay en la actualidad, o, dicho de otro modo, casi el 40% de las camas. El Jardín Artístico Nacional se queda fuera de la operación firmada ayer, y seguirá en manos de la familia Orts.

Al parecer, según ha trascendido, la operación se podría haber cerrado por unos 15 millones de euros. Hace ahora prácticamente un año y medio, Port Hotels ya adquirió los hoteles Holiday Inn de Playa de San Juan y Elche Parque Empresarial, por un importe que se cifró en unos 12 millones de euros. Sea como sea, las negociaciones entre una y otra parte, que han contado con el asesoramiento de Colliers International, Uria Menéndez y Gesem, se han prolongado durante varios meses. Ahora bien, a mediados del mes pasado ya estaba todo tan avanzado que se fijó como tope final de año para la firma, como finalmente ha sucedido.

Desde el grupo de Toni Mayor confirmaban ayer por la tarde que los dos hoteles ilicitanos «se irán adaptando a la filosofía de Port Hoteles y a sus estándares de calidad», lo que, a efectos prácticos, no significa más que habrá cambios en las instalaciones, aunque cualquier reforma, por los emplazamientos en los que se encuentran, en pleno Palmeral histórico, estaría muy limitada, sobre todo por lo que respecta a posibles ampliaciones. No obstante, hasta que se materialice la toma de posesión de uno y otro edificio, desde el grupo benidormí prefieren mostrarse cautos. Lo que sí tienen claro es que los hoteles se comercializarán como Port Jardín Milenio y Port Huerto del Cura, y «se beneficiarán de la fuerza comercial y el know how de la cadena benidormí», según admitían literalmente desde la compañía.

Presentes en cinco municipios

Port Hotels pasará a gestionar a partir de ahora once establecimientos, cinco de ellos en Benidorm, uno en Calp, uno en Dénia, uno en la Playa de San Juan y los tres de Elche, lo que eleva a 3.830 plazas el volumen de camas controlado por este grupo y una plantilla que supera las 600 personas. De hecho, las últimas operaciones que ha cerrado Port Hotels han ido en la senda de la diversificación de servicios, con una nueva línea de negocios con la que pueden abrirse al mercado de los eventos corporativos y de empresas. No en vano, éstos son campos en los que ya venían operando el Huerto del Cura y el Milenio. «Estas adquisiciones refuerzan y diversifican el negocio hotelero de la cadena Port Hotels dedicada a la explotación, comercialización y gestión de establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana», indicaban desde la empresa de Benidorm.

Unos 73.000 euros de beneficios

El hotel Huerto del Cura, con más de cuatro décadas de historia, está considerado como uno de los hoteles más singulares de la provincia ya no sólo por su ubicación, frente al jardín que lleva el mismo nombre, sino también por la disposición de sus habitaciones, a modo de bungalows rodeados de palmeras, con una disposición completamente horizontal. Además, cuenta con diferentes salas y estancias para reuniones y eventos. En total, dispone de más de 80 habitaciones. En paralelo, el Jardín Milenio nació en los albores del año 2000, y dispone de unas 70 habitaciones y cinco salones, muy utilizados para convenciones y actos diversos. En total, según las cuentas de 2017 presentadas en el Registro Mercantil, ambas instalaciones dan empleo en total a un centenar de personas entre fijos y temporales.

Los hoteles Huerto del Cura y Jardín Milenio estaban gestionados a través de la empresa Gestur Huerto del Cura, cuya matriz, a su vez, es Palmhotel, con un consejo integrado por diez personas, lo que, en parte, es lo que ha venido ralentizado la venta. Sea como sea, Gestur Huerto del Cura cerró el pasado ejercicio con algo más de 73.000 euros de beneficios, frente a los casi 150.000 de 2016, mientras que el resultado de explotación se situó por encima de los 99.000 euros en 2017, frente a los casi 211.000 euros de un año antes, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil.