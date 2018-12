El Sabadell prueba una tecnología para pagar con la cara

Pueden darse mil situaciones, que uno se deje la cartera en casa, que no recuerde el pin o que el chip no funcione. El caso es que pagar con tarjeta no siempre resulta fácil. Por eso las entidades buscan nuevas fórmulas para agilizar estas transacciones y, en el caso del Banco Sabadell, ha decidido que los clientes puedan utilizar su cara para pagar.

Según ha informado este jueves la entidad con sede en Alicante, su departamento de Innovación Tecnológica ha lanzado una prueba piloto de un sistema que permitirá pagar en todo tipo de establecimientos mediante un programa de reconocimiento facial y sin necesidad de llevar encima nada más.

El objetivo, según afirman desde el banco, es "reducir el tiempo del proceso de pago y hacerlo sin depender de ningún dispositivo". Tal y como explica el director de Innovación Tecnológica de Sabadell, Alfonso Ayuso, "no hacen falta ni tarjetas, ni teléfono móvil, algo que un cliente acostumbrado a sistemas de pago cada vez más intuitivos y naturales agradece, sobre todo porque eso supone una reducción del tiempo en el proceso de pago y, por tanto, de las colas en los comercios".



El sistema reconocerá los cambios de look

Se quiere, además, que el funcionamiento sea lo más sencillo posible. Así, para poder utilizar el sistema, el usuario no necesita descargarse ninguna aplicación. Solo deberá realizar un proceso de registro a través de un ordenador de sobremesa o un dispositivo móvil que cuente con una cámara frontal.

Durante el proceso, el usuario deberá aceptar los términos y condiciones e introducir los datos necesarios, tales como su nombre e información de contacto. A continuación, el usuario seguirá con el proceso de registro de su cara en el que, mediante la grabación de imágenes, se creará un patrón biométrico de su cara. Un patrón que evolucionará con el tiempo y que distingue alteraciones en la fisonomía de una persona, como por ejemplo el maquillaje, el uso de gafas u otros accesorios y el afeitado.

La prueba piloto, en la que han participado más de 200 personas, empezó el día 11 de este mes en las cafeterías de los centros corporativos del banco en Alicante, Sant Cugat y Madrid, y se prevé que finalice en enero de 2019, momento en el que se diseñará el plan de despliegue.



Ventajas para los establecimientos

Si los clientes verá reducido el tiempo de espera para pagar, el nuevo sistema también aportará ventajas para los establecimientos ya que les permitirá obtener una serie de datos muy interesantes sobre los hábitos y comportamientos de compra. Además, según la entidad, "abre un potencial canal de comunicación directa con el cliente, en el que los comercios podrían ofrecer información específica, siempre y cuando se cuente con el consentimiento previo del cliente".