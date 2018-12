El 35% de los pensionistas de la Comunidad ha ayudado a sus hijos en los últimos 3 meses

La crisis parece que haya pasado pero al menos sus secuelas siguen bien presentes. Así, el 35 % de los pensionistas de la Comunidad Valenciana ha ayudado económicamente a algún miembro de su familia, en especial a algún hijo, en los últimos tres meses, según la VI Encuesta sobre Jubilación y Pensiones presentada a principios de noviembre por el Instituto BBVA Pensiones.

El trabajo es fruto de un test realizado a 3.000 personas mayores de 60 años, según ha explicado el director de dicho instituto, Luis Vadillo.

El estudio pone de relieve que el 32% de los consultados en la Comunidad Valenciana dispone de más de 1.500 euros de ingresos en el hogar, frente a un 42% de la media nacional, pero en torno al 6% está por debajo de los 600.

El 57% de los valencianos encuestados no consigue ahorrar la mayor parte de los meses. Un 37% sí lo hace. Un tercio de ellos, por encima de los 300 euros. Prácticamente la totalidad puede pagar los gastos relacionados con su vivienda principal, el 77% puede permitirse mantener su domicilio con temperatura adecuada (un 27%, no); el 66%, disfrutar de las actividades de ocio, y el 64%, afrontar gastos imprevistos.

En el segundo y tercer caso –no hay datos de la Comunitat Valenciana- el porcentaje de varones que contestan es superior al de mujeres. Esto, según Vadillo, obedece a que hay más féminas que cobran pensiones de viudedad y no contributivas, que son más elevadas. Es una dinámica, no obstante, que «cambiará con los años» gracias a la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

Uno de los principales mensajes de la encuesta es que la mayoría de gente no se preocupa por su jubilación.

El director del Instituto BBVA Pensiones destaca como principal mensaje de la encuesta que «la mayoría de la gente no se preocupa por su jubilación por la confianza que tiene en el sistema público, aunque sí se detectan los primeros indicios de inquietud».

Cuatro de cada diez valencianos consideran adecuada la pensión que cobran al mes, aunque tres de cada cuatro desconocían cuánto iban a percibir hasta seis meses antes de la jubilación.

Más de la mitad de los encuestados cree que, sumando todo el dinero que va a recibir como pensionista, esta cantidad es menor que todo lo cotizado mientras trabajaba. No obstante, BBVA asegura que tres años de cotización financian aproximadamente un año de pensión y, por tanto, una carrera laboral de 40 años financiaría 12 años de pensión. Dicho de otro modo, a partir de los 78 años, todo es ganancia. Además, cada pensionista percibe, de media, un 44% más de lo cotizado en su vida laboral.

Solo un 18% del total se jubilaría antes, el 35% considera que no tiene su pensión garantizada, el 90% en la Comunitat Valenciana cree que el Gobierno tiene que revalorizar las pensiones todos los años para no perder poder adquisitivo y el 82% está preocupado por las pensiones de las generaciones más jóvenes, pero siete de cada diez no aceptarían reducir lo que cobran un 10% para garantizar las pensiones futuras.

Tres indicadores para medir la salud del sistema público de pensiones

No hay duda de que las pensiones conforman uno de los principales retos económicos y sociales de nuestro país durante las próximas décadas.

En un escenario de dificultades para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, BBVA Research ha creado tres indicadores actualizables mensualmente que ayudan a entender la evolución del sistema de pensiones español y los problemas que se plantean.

El objetivo es ayudar a paliar la falta de información que existe entre la población sobre el sistema de pensiones, de manera que las personas puedan tomar decisiones informadas a la hora de planificar su jubilación.

Estado de las pensiones en España desde la web BBVA "Mi Jubilación"

El primer indicador, denominado de sostenibilidad financiera (ISF), muestra el déficit/superávit del sistema. Los valores positivos muestran superávit a corto plazo y los negativos, déficit. Según este indicador, el sistema pasó a ser deficitario a mediados de 2010 y permanece en esa situación en la actualidad.

El segundo indicador es la tasa de prestación, que mide la relación entre la pensión media pagada y el salario medio de la economía. Este indicador, denominado también de adecuación o suficiencia, muestra el grado de generosidad de la sociedad con las personas jubiladas.

Desde el inicio de la serie mensual del indicador, en 2006, la tasa ha crecido en nueve puntos porcentuales hasta situarse en el 64%, la tercera más alta de la Unión Europea. Esto significa que la generosidad de las pensiones pagadas ha ido en aumento en relación a la evolución del salario medio. Esta tendencia al alza contrasta con las proyecciones de largo plazo de la UE, que apuntan a una tendencia a la baja.

El tercer indicador utiliza técnicas de «big data» para medir el sentimiento de la opinión pública sobre el sistema de pensiones a partir de las noticias que aparecen en los medios digitales. Los resultados muestran que en los últimos años las noticias presentan un tono negativo que además ha ido empeorando con el tiempo.

Los tres indicadores de BBVA Research se enmarcan dentro del proyecto «Pensiones en cifras», elaborado por el Instituto BBVA de Pensiones.

Se trata de un apartado recientemente incluido en la página web de la iniciativa «Mi Jubilación» destinado a investigadores y periodistas, en la que se puede encontrar información actualizada sobre la evolución del sistema de pensiones, así como las últimas noticias y las novedades legislativas al respecto.

«Pensiones en cifras» pretende ser un punto de encuentro para investigadores en el mundo de pensiones. Por ello, se habilita un espacio para que los investigadores envíen sus aportaciones y que sean publicadas en la web. A futuro está prevista la creación de una comunidad «online» de investigadores procedentes de todas aquellas disciplinas relacionadas con temas de longevidad.