Ximo Puig anuncia la participación de la CEV en el proyecto del Distrito Digital

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado hoy la participación de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) Alicante en el proyecto de Distrito Digital y ha reiterado que el trasvase Tajo-Segura es "absolutamente irrenunciable" para la Comunidad. Puig ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente de la CEV Alicante, Perfecto Palacio, y la junta directiva de esta entidad en la capital alicantina.

El president ha subrayado la voluntad del Consell de que CEV Alicante esté en todos aquellos ámbitos donde esta organización pueda plantear su presencia.

Por su parte, Palacio ha resaltado, al igual que Puig, que la reunión se había caracterizado por la coincidencia en los puntos de interés entre ambas partes y ha resaltado que CEV es, a su juicio, el proyecto más vertebrador de la Comunitat en lo referente al ámbito empresarial y sectorial.

El presidente de CEV Alicante ha considerado necesario cristalizar un pacto global de infraestructuras, a lo que Puig ha abogado por el consenso de un acuerdo más allá de una legislatura y por la participación de empresarios, sindicatos, diputaciones y ayuntamientos, entre otros agentes.



"Agua para siempre"

Sobre el agua, otro de los temas abordados en la reunión, el jefe del Consell ha subrayado que quieren "generar confianza para que todos los operadores tengan las mayores oportunidades posibles y, por tanto, haya agua para siempre".

Utilizando para ello, ha señalado, todos los recursos disponibles: más depuración con depuración de mayor calidad, más desalinización con agua desalada de mayor calidad y modernización de riegos (se elabora un plan de mil millones de euros) junto al trasvase Tajo-Segura.

Puig ha reiterado que este trasvase es "absolutamente irrenunciable" y ha recordado que han presentado un recurso contra el trasvase del Tajo al Segura de 7,5 hectómetros cúbicos.

Según el president, "no se ha actuado de manera razonable en cuanto a la planificación", pues "los agricultores tienen que tener a su disposición un calendario; no se puede improvisar, sobre todo cuando en este caso hay agua disponible" en cantidad, ha argumentado. "Por lo tanto, nosotros hemos ido a los tribunales. No nos gusta ir a los tribunales, queremos que desaparezca la confrontación en el ámbito del agua", ha manifestado. Puig ha incidido en que las "guerras del agua han sido profundamente estériles, pero nosotros no vamos a dejar de defender aquello que consideramos justo".



Brexit

En cuanto al Brexit, el president de la Generalitat ha anunciado que la próxima semana viajará a Londres donde se reunirá con el embajador español en el Reino Unido y también mantendrá un encuentro con una asociación de valencianos que residen en aquel país.

El jefe del Consell ha afirmado que continuarán atentos a lo que pase en el Parlamento británico, que debate sobre el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). A este respecto, ha indicado que, mientras en el Parlamento europeo hay una garantía de su aprobación, "no está tan claro" en el británico, lo que generaría" una mayor incertidumbre. Con anterioridad, el president ha expuesto que el Brexit es "una cuestión trascendente para la provincia de Alicante".

Ha recordado que desde el primer momento tras la aprobación del Brexit en referéndum les dijeron a los ciudadanos británicos que viven en la Comunidad que les garantizaban seguridad "en aquello que es fundamental, que es la salud".

También les expusieron que querían mantener con ellos una relación de amistad, de colaboración y de convivencia, una reciprocidad que la Generalitat desea también para los 13.000 valencianos residentes en el Reino Unido.

Puig ha explicado que esta semana había tenido una reunión con el embajador del Reino Unido en España, Simon J. Manley, y que están siguiendo "todo el proceso de aprobación de la nueva situación por parte del Parlamento británico".

El jefe del Consell ha señalado que, "a día de hoy, hay una buena noticia, que es que hay un preacuerdo. Si ese preacuerdo finalmente es aprobado por el Parlamento británico, dará, al menos, una estabilidad de 2-4 años hasta que se firme finalmente el tratado de futuro". "Pensamos que, dadas las características del actual periodo transitorio, probablemente" irán determinadas hacia un "Brexit más light posible que queríamos", ha apuntado.

Por otro lado, Puig ha asegurado que "la Comunidad Valenciana es mejor ahora desde que existe la nueva CEV y también la nueva capacidad de interlocución de CEV Alicante".

También ha considerado una "buena noticia" que haya una organización empresarial "fuerte, que aglutine a todos los sectores empresariales y que tenga en cuenta al territorio", especialmente en la provincia de Alicante, que ha definido como "territorialmente muy diversa y donde los sectores están muy vinculados al territorio".