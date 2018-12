Hacienda devolverá en una primera fase el IRPF a las madres y padres de 2014 y 2015

El Tribunal Supremo le enmendaba la plana a Hacienda hace justo ahora dos meses. En contra de lo que había estado ocurriendo, las prestaciones por maternidad no debían tributar. Dicho de otro modo, estaban exentas de pagar el IRPF. La sentencia, no obstante, dejaba en el aire qué podía ocurrir con el permiso de paternidad, cuestión ésta que, finalmente, quedaba resuelta hace unos días, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaraba que los padres también podrían solicitar el reintegro del IRPF. La expectación que se despertó con este tema ha sido más que evidente en este tiempo. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando el Gobierno definió, por boca de la propia María Jesús Montero, en qué términos exactos se podrá solicitar la devolución. De entrada, se han establecido dos fases para reclamar ese dinero, a través del formulario al que se puede acceder en la web de la Agencia Tributaria. En esta primera etapa, serán los padres y madres de menores nacidos entre los años 2014 y 2015, y, en principio, Hacienda empezará a ingresar las cantidades desde esta misma semana. A partir de enero, podrán hacer lo propio los progenitores de bebés nacidos entre 2016 y 2017.



Abril, como tope

Con ello, en el departamento de Montero confían en que las cantidades hayan llegado a todos los padres y madres en abril, unos importes que, de media, se situarán en los 1.600 euros en el caso de las mujeres, y en los 383 euros en el caso de los hombres, lo que, en suma, supondrá un desembolso de 1.200 millones de euros para las arcas públicas, según Hacienda. Los progenitores de los niños y niñas nacidos en este ejercicio no tendrán que hacer nada, directamente se les deducirán las retenciones en la próxima campaña del IRPF. La medida, además, afectará a los empleados públicos, que se verán beneficiados por las exenciones, algo que, desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha celebraron, ya que, según indicaron, esto acabará con la discriminación que sufrían las funcionarias respecto al resto de trabajadoras. Ahora bien, plantearon otra reivindicación: que haya un cambio legal que permita que las solicitudes de rectificación que fueron desestimadas antes de la sentencia del Supremo puedan entrar ahora.



Casi 36.000 a partir de enero

En la práctica, según las estadísticas de la Seguridad Social, la medida en este primer plazo que se ha abierto afectará a 33.766 alicantinos: 18.287 madres y 15.479 padres. La cifra de los afectados que podrán realizar el trámite a partir de enero será de 35.650 personas en la provincia, de los que 18.100 serán mujeres y 17.550 hombres.



Corresponsabilidad

El número de padres que se acogen a los permisos ha ido subiendo en los últimos años. Sin ir más lejos, si en 2014 fueron 7.528, en 2017 pasaron a 9.007. Otra cosa es la maternidad percibida por los padres por cesión: de los 84 casos de 2014 apenas han pasado a 108 en 2017. Por ello, desde UGT, su secretaria general en L'Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez, subrayó la incidencia que tiene la brecha salarial a la hora de optar entre la mujer o el hombre para pedir el permiso. De forma paralela, hizo hincapié en la necesidad de impulsar políticas de corresponsabilidad para lograr una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.