El BCE vigilará a los bancos con peores notas en los tests de estrés

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este lunes que la autoridad monetaria vigilará "de cerca" a aquellos bancos de la eurozona que la pasada semana obtuvieron los peores resultados en los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

En concreto, Guindos ha asegurado que las 12 entidades financieras que registraron una ratio de capital de máxima calidad CET1 inferior al 9% en el escenario estresado tendrán una vigilancia especial debido a su "débil" posición.

"Esas entidades, que representan un 40% del total de los activos del sector en la eurozona, deberían incrementar su robustez y mejorar sus posiciones de capital para afrontar los desafíos que se aproximan y, por tanto, serán vigilados de cerca", ha asegurado Guindos durante un discurso pronunciado en Bruselas.

Dentro de esa docena de bancos que con un resultado inferior al 9% se encuentran los españoles BBVA y Sabadell, además de los franceses BNP Paribas y Société Générale o el alemán Deutsche Bank.

BBVA, que obtuvo un ratio de capital CET1 'fully loaded' del 8,8% en el escenario adverso, recordó que estas pruebas no han tenido en cuenta la venta del 68,19% en su filial chilena a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) por algo más de 1.873 millones de euros el pasado mes de julio, cuyo impacto positivo en su ratio de capital CET1 'fully loaded' ha sido de 50 puntos básicos.

De su lado, Sabadell situó su ratio 'fully loaded' en el 7,58%, pero hizo hincapié en elementos positivos adicionales sobre su capital que no se habían considerado bajo el marco de los test de estrés y que lo harían aumentar en el escenario adverso para 2020 hasta el 8,79%.

La EBA no estableció un umbral para aprobar o suspender su examen, aunque el mercado, del mismo modo que en los anteriores test de estrés, toma como referencia de la solidez de las entidad una ratio del 5,5% de capital de máxima calidad CET1 en el peor escenario.

Ninguna entidad logró un resultado por debajo de esa cifra. De hecho, solamente tres entidades se situaron por debajo del 7%: Lloyds (6,8%), Banco BPM (6,67%) y Barclays (6,37%).

"El alto nivel de resiliencia del sistema bancario de la zona euro no debería esconder el hecho de que permanecen ciertas áreas vulnerables", ha alertado el banquero español, tras indicar que los resultados de los bancos supervisados por el BCE han "mejorado" en comparación con los test de estrés de hace dos años.