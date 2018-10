Las recetas de los grandes empresarios

Los grandes directivos de la empresa familiar recomiendan a sus hijos perseverancia, autocrítica, un comportamiento ejemplar, que crean en ellos mismos y una visión a largo plazo frente a una búsqueda rápida de beneficios como claves para prosperar. José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona; Marc Puig, presidente del grupo Puig; y Simón Pedro Barceló, copresidente del grupo Barceló; participaron ayer por la tarde en una mesa redonda sobre el papel clave de la empresa familiar durante la crisis y la recuperación que estuvo moderada por Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España. Los tres empresarios coincidieron en que las empresas familiares han protegido mejor a sus trabajadores que cualquier otro tipo de mercantil. Entrecanales animó a los empresarios al final del debate a dar el salto a la política cuando acaben su vida profesional con el fin de aportar su experiencia a la actividad pública.

El presidente de Acciona considera esencial la cultura del esfuerzo para destacar sobre el resto. «Yo recomiendo la perseverancia porque es un elemento que lo puede casi todo. Puedes tener un coeficiente normal, pero si trabajas más horas llegarás más lejos. La capacidad de esfuerzo nos lleva más lejos que cualquier otro activo», aseguró José Manuel Entrecanales.

Marc Puig destacó la importancia de creer en uno mismo. «A mí me marcó un consejo de mi padre cuando estaba a mitad de la universidad. Me dijo que cualquier cosa que me propusiera la podría sacar adelante y me lo creí. Yo a mis hijos les digo que busquen jefes que reconozcan su talento y les ayuden a crecer. También les recomiendo paciencia porque el tiempo pone las cosas en su sitio», apuntó el presidente del grupo Puig.

Los empresarios creen que hay carencias importantes en la escuela como que no enseñan a los jóvenes nociones de economía que son muy útiles en la vida «aunque trabajes como cirujano». «Las escuelas también deben poner en valor lo privado. En nuestra sociedad se ve lo público como algo bueno, pero todos tienen que entender que es un reflejo del esfuerzo empresarial. El sector público debe estar al servicio del privado y no al revés», subrayó Simón Pedro Barceló.

El copresidente del grupo Barceló reconoció la necesidad de que mejore la imagen de los empresarios. «Yo creo que debemos ser más ejemplares y autocríticos. En mi sector, los representantes empresariales del turismo (en referencia a dirigentes como Gerardo Díaz Ferrán) no han sido ejemplares», lamentó. José Manuel Entrecanales coincidió con Barceló en que hay que ser un empresario ejemplar. «Debemos hacer un esfuerzo para mejorar nuestra imagen social», sentenció.

Marc Puig señaló que hay dos formas de entender la empresa. «Una busca maximizar el beneficio y la otra mira a largo plazo. Nosotros apostamos por esta última vía y muchos de los empresarios que están aquí también trabajan con la vista puesta en la próxima generación».



Entrar en política

José Manuel Entrecanales cerró la mesa animando a los empresarios a entrar en política. «Tenemos una oportunidad de aportar valor a la política. Los empresarios deberían considerar cuando termine su trabajo empresarial incorporarse al mundo de la política».