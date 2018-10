De incrédulo a apóstol del negocio on line

n Entre citas sobre su modelo de gestión y el papel de los empresarios, el dueño de Mercadona anunció una noticia. La cadena de distribución alimentaria cerrará 2018 con un crecimiento en la facturación de entre el 5% y el 6%. «Nos va bien», reconoció Roig. En 2017 vendió productos por valor de casi 23 mil millones en su 1.629 supermercados, donde emplea a 84.000 trabajadores.

En el capítulo de reconocimiento de errores, Roig tuvo una especial mención hacia el negocio digital, en el que no creía. «Dije que no creía en el negocio on line, pero me he cambiado la chaqueta y hoy sí creo porque ganamos dinero», señaló. En este sentido, pronosticó que «en cuatro o cinco años seremos admirados por la digitalización», según dijo sobre su nuevo canal de venta on line que pronto se expandirá a Madrid o Barcelona tras ser ensayado con éxito en València.

Al margen de esto, el empresario mostró una faceta más reivindicativa frente al poder político, en materia de infraestructuras: «No hay derecho a que la segunda y la tercera ciudad de España no estén conectadas y que se tarde cuatro horas para ir de València a Barcelona».