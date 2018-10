El ideario de Juan Roig en 15 frases

Juan Roig ha impartido esta mañana la conferencia "Orgullo de ser empresario", en el marco del 21º Congreso nacional del Instituto de Empresa Familiar, que se celebra entre hoy y mañana en el Palau de Congressos de València.

El empresario ha reconocido la influencia del libro Capitalismo Consciente, de John Mackey, en su visión de la gestión empresarial, además del ejemplo de su madre, Trinidad Alfonso, y sus hermanos Fernando y Paco. Estas son algunas de las frases con las que ha expresado su visión sobre la empresa, la gestión y el día a día de Mercadona.

1. "Todas las empresas surgen de un sueño: para alcanzarlo dedicamos muchas horas, asumimos riesgos, somos humildes, escuchamos mucho y ponemos pasión y corazón".



2. "El loco y el inteligente se parecen en que van contracorriente. Ls diferencia es que el inteligente tiene razón. El empresario va contracorriente".



3. "Además de la palabrería tenemos que cumplir con el ejemplo propio. Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra".



4. "Cuando estudiaba Económicas decían que la misión de la empresa es maximizar beneficios. No es cierto"



5. "La misión de una empresa es satisfacer a un cliente a través de satisfacer las necesidades del resto de componentes: trabajadores, proveedores, sociedad y capital".



6. "Si pones el capital por delante de todo la cosa no funciona"



7. "Nosotros hemos cometido muchos errores: a los trabajadores les tratábamos como manos"



8. Un ser humano son manos, cerebro y corazón. Hay que tratar bien el cerebro y el corazón del trabajador"



9. "A mis directivos les trato de diez y les exijo de 14"



10. "Mercadona fue idea de mi hermano Paco. Lo vimos en Italia con dos n y le quitamos una"



11. "Los empresarios hemos surgido de oportunidades que otros no han visto"



12. "En cuatro o cinco años seremos admirados por la digitalización"



13. "Dije que no creía en Mercadona on line y me he cambiado la chaqueta"



14. "Los empresarios tenemos que salir del armario. A veces tenemos mala imagen, y nos da miedo salir a trasmitir nuestras opiniones"

15. Todos empezamos pequeñitos y luego nos hacemos grandes como elefantes