Puig apela a la unidad y dice que la solución a los problemas está en la «gobernanza de la globalización»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sabía a lo que venía asistiendo a la Noche de la Economía Alicante. Un acto en el que la Cámara de Comercio de Alicante entrega sus premios anuales, reconociendo la labor y la trayectoria de empresas de la provincia y donde en su discurso, el mandatario de la institución cameral suele incidir y desgranar las reivindicaciones y demandas de la provincia. Por eso, a Puig se le veía muy atento a las palabras del presidente de la Cámara, Juan Riera, con sonrisa forzada a veces. En realidad, el jefe del Consell optó por pasar de largo, tras el guante que momentos antes le había lanzando en su discurso el presidente de la Cámara sobre la urgencia de algunas infraestructuras y, especialmente, en dos de las reclamaciones que planteó como «guiños» hacia Alicante para representarían, a su juicio, reforzar «la vertebración del territorio», como fueron la petición de la creación de la Conselleria de Turismo y que esta estuviera en Benidorm o que el Tribunal Superior de Justicia se ubique en Alicante.

Aunque sin citarlas directamente, Puig en su réplica advirtió de que «algunas (peticiones) no podemos». Sí defendió que «en el nuevo tiempo que se abre, se puede aceptar que haya una Conselleria de Turismo», sin entrar en mayores profundidades, pese a que esta última fue una propuesta de la última precampaña electoral del PSPV.

Tampoco hizo alusión directa a la reciente polémica sobre el futuro de las Diputaciones en que se han enzarzado con manifestaciones contrarias la Generalitat y la propia Diputación de Alicante que introdujo en su discurso Riera. Puig sí reiteró en dos ocasiones que «las instituciones no tenemos que discutir entre nosotros, sino que cada uno tiene que hacer su labor. No tenemos que perdernos en pequeñas disputas», dejó caer. Veladamente, salía así al paso de las críticas de Riera y su defensa de la Diputación, tratando de rebajar el tono, algo que se mantuvo en su intervención.



«El peor camino es la desunión»

Un hilo argumental que le sirvió para apelar en varias ocasiones a que «el peor camino es la desunión», porque, entre otras cosas, «si no estamos unidos, no tendremos suficiente visibilidad» en los foros en los que hay que plantear las reivindicaciones. Para Puig, no hay otra alternativa que «trabajar juntos». Y si durante años «no hemos tenido visibilidad», ahora «exigimos tener un puesto para conseguir financiación e inversiones».

Ximo Puig empezó su discurso asegurando que «me siento en casa. Soy el presidente de la Comunidad y nuca he pensado que hubiera fronteras entre nosotros». Además, subrayó que en un mundo globalizado las soluciones a los problemas no se encuentran tanto en el ámbito local como en «la gobernanza de la globalización y situándose en ella». Así habló del impacto del proceso del Brexit o de las decisiones que tome en BCE.

Se confesó «europeísta». No en vano, se encontraba en la sede de la EUIPO, cuya creación y ubicación consideró como «una gran decisión política que se tomó en su momento». El jefe del Consell insistió en el «compromiso» de la Generalitat con Alicante y en «la lealtad y el respeto a esta provincia». Además, resaltó que Alicante «liderará el aterrizaje de la Comunidad en la ámbito tecnológico, a través del Distrito Digital». Una iniciativa promovida por el Consell, cuya sede estará en la provincia y que, junto al centro de estudios sobre envejecimiento «serán referencias importantes para el conjunto de España»,dijo.

Por su parte, el director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, que se estrenaba como responsable de la oficina en un acto público, destacó la colaboración de la EUIPO con los representantes empresariales de Alicante y reafirmó el compromiso de su institución «con la eficiencia y la calidad» y con las empresas alicantinas. Además, reiteró la colaboración con la Cámara a través de estudios.