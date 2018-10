Labora intercambia experiencias sobre políticas de empleo en la región de Trento

Una delegación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, se ha desplazado hasta Trento para participar en un foro de intercambio de buenas prácticas entre servicios públicos de empleo. Las conferencias han puesto de relevancia la buena colaboración entre la Generalitat Valenciana y la provincia autónoma de Trento, cuyos servicios de empleo firmaron un acuerdo el año pasado que ayer se hizo extensivo a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, según informa el Servef.

Este acuerdo tiene como objetivo el intercambio de experiencias y el diálogo sobre políticas de empleo. Labora está desarrollando una estrategia para el fomento del empleo de colectivos vulnerables con la creación de programas y ayudas enfocadas a diferentes grupos (jóvenes, desempleados de larga duración, mayores de 50 años, etc.), por ello se ha interesado en las políticas públicas que se han llevado a cabo en la provincia italiana para mejorar la empleabilidad femenina y estudiar su viabilidad en la Comunidad.



Otro de los temas centrales del evento ha sido el futuro del trabajo y cómo deben afrontar los servicios de empleo la digitalización y sus implicaciones en el mundo laboral. En el seminario "Digitalization and its implications in the world of work and services for work", el secretario autonómico de Empleo de la Comunidad, Enric Nomdedéu, ha reflexionado acerca de los retos y oportunidades que presenta la automatización.

Asimismo, Enric Nomdedéu ha explicado la apuesta que ha realizado el Servicio Valenciano de Empleo, Labora, por las nuevas tecnologías con la digitalización de las gestiones, la creación de una nueva página web y la atención a las personas usuarias a través de WhatsApp y redes sociales. Junto al secretario autonómico ha participado en el encuentro Eva Hernández, directora general de Planificación y Servicios de Labora

Para Nomdedéu la puesta en común de recursos y experiencias entre las administraciones de los distintos territorios "es fundamental para para la creación de nuevas políticas públicas y la mejora del mercado de trabajo".

El acuerdo

Por ese mismo motivo, el año pasado se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio de Empleo de la Provincia Autónoma de Trento y LABORA, entonces Servef. Ayer, día 24 de octubre, el acuerdo fue ampliado para incluir también a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, y se procedió a su firma en el Rectorado de la Universidad de Trento.

Las reuniones entre los servicios públicos de empleo tienen como objetivo dar a conocer buenas prácticas y resultados de las políticas aplicadas y analizar si es posible su aplicación en sus respectivos territorios. "Con este acuerdo – ha explicado Enric Nomdedéu – queremos abrir una reflexión sobre el trabajo que estamos realizando y cómo mejorar los servicios que proporcionamos a las personas desempleadas".

La estudia las políticas de fomento de empleo femenino de Trento, que han logrado disminuir de forma significativa la tasa de paro entre las mujeres de esa región, y su viabilidad en la Comunitat. Según los datos de paro registrado de la Comunidad Valenciana hay más mujeres desempleadas que hombres y su reincorporación al mercado laboral es más lenta. De las 374.995 personas desempleadas en la Comunitat, 223.190 son mujeres y 151.805 hombres.

El Servicio Valenciano de Empleo Valenciano está llevando a cabo una serie de actuaciones específicas para incentivar la contratación, la creación de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las mujeres. Una de las iniciativas más innovadoras es subvencionar que las autónomas embarazadas o en trámite de adopción puedan contratar a alguien para su permiso por maternidad. Además, Labora cuenta con un servicio de atención especializada a víctimas de violencia de género que buscan trabajo.

Por otro lado, el Consell estudia el modelo de formación profesional del País Vasco para mejorar la inserción laboral, ya que la inserción laboral en los ciclos formativos de País Vasco es aproximadamente del 80 %, muy superior a la media española.

Por ese motivo, la delegación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación se desplazó el pasado abril hasta Guipúzcoa para conocer la organización de las acciones formativas en País Vasco y visitó la sede de Lanbide y un centro específico dedicado a la creación de estrategias de FP y a la promoción de la innovación aplicada y los nuevos métodos de aprendizaje.